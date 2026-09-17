Glaive est une arme mythique unique à bien des égards dans The Blood of Dawnwalker, dont le fait qu'elle est redoutable contre les boss majeurs du jeu, et voici un guide pour savoir comment l'obtenir.

The Blood of Dawnwalker dispose de plusieurs armes mythiques uniques comme l'épée de Saint Mihai qui dispose d'une longue série de quêtes pour l'obtenir, ou encore Vrakhir qu'on ne peut trouver qu'à un seul endroit. Glaive est une autre arme mythique rare de cet acabit, particulièrement efficace pour es vampires qui composent une majorité des boss principaux du jeu, à l'exception qu'il existe deux manières de l'ajouter à son arsenal, comme nous allons l'expliquer dans ce guide. Attention toutefois, cela risque de SPOILER quelques éléments de l'intrigue.

Où trouver l'épée mythique Glaive dans The Blood of Dawnwalker ?

Comme indiqué en introduction de ce guide, il est en réalité possible d'obtenir Glaive de deux manières dans The Blood of Dawnwalker. La première est par le biais de la quête « La Bête de Balaur ». Pour la réaliser :

Rendez-vous au Mont Balaur, dans la partie ouest de Vale Sangora, pour démarrer la quête secondaire.

Entrez de nuit dans la grotte où réside la fameuse Bête de Balaur, qui prend la forme d'un loup spectral.

Utilisez la capacité vampirique de téléportation juste au-dessus du repaire de la bête pour trouver une pièce secrète.

Dans celle-ci réside un coffre dans lequel vous trouverez la fameuse épée mythique Glaive.

L'autre manière d'obtenir Glaive dans The Blood of Dawnwalker est :

De terminer le jeu.

Une fois Brencis, le boss final de l'histoire, vaincu, vous recevrez en effet en récompense Glaive dans l'épilogue.

Pour la petite histoire, Glaive est ni plus ni moins que l'arme que maniait Brencis avant qu'il ne devienne un vampire durant l'Antiquité Romaine, d'où le nom et l'apparence de son épée, typique de cette époque historique.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et les effets de l'épée mythique Glaive ?

Comme les autres armes mythiques de The Blood of Dawnwalker, Glaive dispose de quatre statistiques propres parmi diverses possibilités d'affixes disponibles dans le jeu. En l'occurrence, voici ce qu'apporte l'épée de Brencis lorsque Coen la manie :

Dégâts augmentés contre les ennemis mortels

Augmentation de la santé vampirique maximale

Hausse des dégâts critiques armés

Augmentation des chances de coups critiques armés

Glaive est donc une arme principalement orienté pour la forme vampirique de Coen, mais dispose par ailleurs de statistiques très puissantes, les coups critiques infligeant nettement plus de dégâts que les coups normaux, et qui peuvent donc arriver plus fréquemment grâce à cette épée. Les dégâts supplémentaires contre les ennemis mortels est également un bonus appréciable, car recouvre une large partie des types d'adversaires qu'on affronte dans The Blood of Dawnwalker.