Notre guide Pokemon Pokopia pour la peluche Staross vous donne la meilleure méthode pour trouver l'item indispensable à la rencontre du légendaire Phione.

Le DLC Fonds-Bulleux méritait vraiment un guide Pokemon Pokopia pour la peluche Staross. Ce nouvel objet accessible avec le fameux pass d'extension donne accès, comme les autres du genre, à une île rêve. Or, celle-ci vaut d'autant plus le détour qu'elle vous permet de rencontrer un pokémon légendaire propre à ce contenu additionnel aquatique.

Où est la peluche Staross de Viskuse dans le DLC Fonds-Bulleux ?

Qui dit DLC, dit nouveau contenu. En l'occurrence, le premier contenu additionnel payant de Pokemon Pokopia vous ouvre les portes de la zone aquatique Fonds-Bulleux. Là-bas, vous rencontrerez de nouveaux monstres de poche et pourrez remplir de nouvelles quêtes, comme celle de la peluche Staross.

En suivant l'histoire du DLC Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia, Viskuse s'installera chez vous. Or, cette étonnante méduse a une mission à vous confier. En effet, elle aimerait que vous lui trouviez une peluche Staross. À vous alors de vous retrousser les manches pour explorer les environs :

Entrez dans la grotte indiquée avec Viskuse

indiquée avec Viskuse Avancez naturellement (plongez, ressortez un peu plus loin à la surface puis replongez)

Viskuse vous demande alors la peluche Staross

Suivez le chemin de la grotte tout droit jusqu'à un rail au sol

Suivez ensuite le rail jusqu'à une salle pleine de cristaux

Le chemin vous guidera jusqu'à la peluche de Staross

À votre arrivée dans la grotte, vous aurez peut-être du mal à vous y retrouver. Mais, une fois la quête de la peluche de Staross véritablement lancée, vous pourrez progresser sur un chemin identifiable. Assurez-vous simplement que Viskuse vous suive bien jusqu'au bout. N'hésitez donc pas à faire de petites pauses ou à retourner la chercher.

Une fois que vous aurez trouver le précieux objet grâce à notre guide Pokemon Pokopia, Viskuse vous remerciera. Elle vous rendra d'ailleurs la peluche Staross pour que vous la conserviez. De son côté, elle acceptera de vous aider, vous et Otaquin, pour une nouvelle construction. Quant à vous, vous pourrez utiliser votre nouvelle peluche pour accéder à une île rêve inédite.

Viskuse a besoin de vous. © Nintendo et The Pokémon Company

Devenir ami avec Phione grâce à la peluche Staross de Pokemon Pokopia

Présentes depuis le début dans Pokemon Pokopia, les peluches sont autant de clé vers les îles rêve où peut vous conduire Baudrive. Si vous avez accès au DLC Fonds-Bulleux, vous avez forcément fait la rencontre du pokémon volant dans l'histoire principale du jeu. Eh bien, avec ce nouvel item du pass d'extension, il va pouvoir vous conduire vers une île où pourrait se trouver un légendaire.

En donnant la peluche Staross à Baudrive, il vous conduira sur une île rêve que vous n'avez pas encore visitée. Avec un peu de chance, vous pourrez y faire la rencontre du pokémon fabuleux Phione exclusif au DLC Fonds-Bulleux. Cependant, ce n'est pas garanti qu'il soit présent lors de votre visite. Puisque son apparition est aléatoire, il vous faudra peut-être revenir plusieurs fois, en sachant que vous ne pouvez vous rendre sur ce genre d'île qu'une fois par jour dans votre partie de Pokemon Pokopia.

Toutefois, il y a bien un moyen un moyen si Phione est présent sur l'île rêve de la peluche Staross. Ouvrez le Pokédex de Pokemon Pokopia. Vous pouvez alors filtrer la recherche en choisissant de n'afficher que les spécimens présents dans la zone. Même si vous ne l'avez pas encore rencontrer, vous devinerez que le monstre de poche fabuleux est là grâce à l'icône « ? » qui apparaît. Dès lors, vous pourrez partir à sa recherche :

L'île rêve de Phione est comme un archipel, cherchez alors l'île la plus grande

Repérez-y un passage creusé sous la falaise où vous faufiler

Frayez-vous un chemin en continuant de creuser devant vous

Vous arrivez dans une pièce secrète !

Voilà, vos efforts paient ici ! Après avoir trouvé la peluche Staross et trouvé l'île rêve adéquate, vous êtes sur le point de rencontrer Phione. Allez simplement lui parler pour devenir ami avec dans Pokemon Pokopia.

Phione vous attend impatiemment ! © Nintendo et The Pokémon Company

L'intégralité de nos guides Pokemon Pokopia

Que ce soit pour l'aventure principale ou le DLC Fonds-Bulleux, nous vous accompagnons dans votre expérience dans la peau de Métamorph. Suivez nos conseils, optimisez votre partie ou trouvez les items qu'il vous manque grâce à nos différents guides Pokemon Pokopia :