Ne manquez aucun des magazines, livres et BD à collectionner dans GTA 6 grâce à notre guide qui vous aide à atteindre le 100 %.

Comté par comté, retrouvez les 27 magazines, livres et BD à lire dans GTA 6 pour compléter le 100 %. Dans ce guide, retrouvez la liste de ces collectibles, suivie de leur localisation. Ainsi, vous pourrez explorer la région de Leonida et partir pas à pas à la recherche des précieux ouvrages.

NB : l'article est en cours de rédaction, le dernier collectible de la liste sera ajouté prochainement.

La liste des 27 magazines, livres et BD de GTA 6

Au total, il y a donc 27 magazines, livres et BD rassemblés dans une même collection de GTA 6. Pour que chacun soit compté parmi vos collectible, trouvez-le puis interagissez avec lorsque que l'option « Examiner » apparaît à l'écran. Peu importe la nature de l'ouvrage, il sera comptabilisé.

Magazines - Aluminés n°329

- Bombazo n°2342

- Driveshaft

- Endowed

- Haltère égo n°79

- Manly Gaze

- Mordus de l'hameçon n°54

- Pêche Magazine

- Trigger Happy

- High Rollerz n°37

- 11:59 Survivalist Culture Livres - Aidez-moi à vous aider à m'aider

- Ashes of Glory

- Frappe guidée Récit d'un soldat

- Fruits défendus

- La Passion avant J. C.

- Lethal by Design

- Les cow-boys ne font pas de vieux os

- Les Enfants de Wang le Sorcier

- Lumières, moteur, discrimination positive

- Ma bite en apesanteur

- Naturellement mortel

- ORCA Une espèce à part BD - Ratface n°1

- RX-Men

- Unité Amitié n°1 Nous avons trouvé 26 ouvrages sur les 27 de GTA 6.

Trouvez tous les magazines, livres et BD de GTA 6 dans chaque région

Retrouvez toutes les localisations des magazines, livres et BD de GTA 6 dans chaque Comté de Leonida. Il y a 27 de ces collectibles au total. Notez que certains existent en plusieurs exemplaire et qu'il suffit de ne lire que l'un d'eux pour être comptabilisé. C'est le cas pour les magazines Driveshaft et Endowed. Il se peut que d'autres ouvrages soient dans le même cas, nous mettrons à jour notre guide GTA 6 en conséquence.

Comté de Mariana, à Key Lento

Le Comté de Mariana, celui dans lequel vous commencez l'aventure GTA 6 est l'un des plus remplis en matière de livres, mazines et BD. Et encore, sur les 8 à trouver, vous en avez déjà 5 rien que dans la maison de Jason.

© Gameblog, à partir de la map interactive GTA Base.

Dans la maison de Jason (5) - à trouver avant la fin du chapitre 1 : 1/ Ashes of Glory : dans la chambre, sur la table de chevet à côté du lit. 2/ Haltère égo n°79 (Body Copy) : sur la table de la terrasse de musculation. 3/ Lethal by Design : sur la table du salon. 4/ Mordus de l'hameçon n°54 (Off the Hook) : sur l'établi de la remise, sous la maison 5/ ORCA Une espèce rare : sur la tablette contre la fenêtre

À Key Lento (3) : 6/ Pêche n°2 (Off the Hook) : sur Dolphin Dr au sud-est de Key Lento, dans la maison où se déroule une fête, sur le lit de la première chambre à gauche. 7/ RX-MEN : présentoir de la supérette 24/7 Key Lento, à l'est de la grand-rue 8/ Trigger Happy : dans la maison de plage sur Sunset Dr, à l'étage sur la table de la salle à manger.



Comté de Kelly, les livres, magazines et BD de GTA 6

Au Comté de Kelly, la recherche de magazines, livres et BD de GTA 6 va aussi aller vite. En effet, sur les 5 total à trouver, 2 se trouvent au Starlet Motel où vous passez un certain temps.

© Gameblog, à partir de la map interactive GTA Base.

Au Starlet Motel de Port Gellhorn (2) - à trouver avant la fin du chapitre 2 : 9/ Aidez-moi à vous aider à m'aider (Help Me, Help You, Help Me) : à la réception, à côté de l'ordinateur sur la gauche. 10/ Les Enfants de Wang le Sorcier (Children of Wizard Wang) : sur le comptoir de la cuisine, près de la radio.

Autres livres, magazines et BD du Comté de Kelly (3 - voire 4) : 11/ Driveshaft* : à Draper Island, sur un tonneau le long de la voie ferrée, au nord-ouest de Port Gellhorn. 12/ The Johnson Halloween Special : station Alpha Gas de Gellhorn, au nord-est du Starlet Motel. 13/ Ma bite en apesanteur Une saga romantique extraterrestre ( Dicked Down Deep in Space ) : dans la caravane du braquage demandé par Dunk à Lost Vista, au nord-ouest du garage Port Gellhorn Station. 14/ Manly Gaze : sur un tonneau dans l'arrière-salle du Farmer Scrumpy's Red Apple Orchard, à l'ouest de Manifest Canyon.



Comté de Vice-Dale (Vice City et Vice Beach)

Forcément, c'est dans les environs de Vice City qu'est rassemblée la plus grande partie des magazines, livres et BD de GTA 6. En plus des 2 dans votre appartement de Bayside, prenez le temps de bien trouver les 7 autres et vous aurez les 11 de la région.

Appartement de Bayside (2) - à trouver avant la fin du chapitre 3 : 15/ Fruits défendus (Two Pricks in the Bush) : sur la table basse videvant la télévision. 16/ La passion avant J.C. (Passion B.C.) : dans la salle de bains, à côté de la baignoire.

Vice City (5 - voire 6) : 17/ Driveshaft* : à Crosstown dans un garage du Dolox Exotic Car Rental, sur le bureau. 18/ High Rollerz n°37 : à Crosstwon, au 2ᵉ du Jack of Hearts, dans le couloir à l'ouest des cabines. 19/ Lumières, moteur, discrimination positive (au chapitre 5 de GTA 6) : dans le penthouse des Pegassi Residences, à Tequesta Retreat. 20/ Ratface n°1 : dans le présentoir de la supérette Xero de La Perle. 21/ Unité Amitié n°1 : également dans le présentoir de Xero à La Perle.

Vice Beach (2 - voire 3) : 22/ Bombazo n°2342 : présentoir du Stop'N'Snack de Washington Beach, sur Oldby Island. 23/ Driveshaft* : dans le garage d'un bungalow au sud de Vespucci Island. 24/ Endowed* : dans le manoir de Vespucci Island, sur un meuble dans une pièce au dernier étage. 25/ Frappe guide Récit d'un soldat contemporain (Remote Strike) : sur la table de billard de l'Ajax Gym.



Comté de Leonard, complétez la collection de magazines, livre et BD de GTA 6

Dans le Comté de Leonard, votre quête va vous conduire à 2 magazines de GTA 6. L'un d'eux est d'ailleurs près de la maison d'Andy, l'amie de Lucia.

© Gameblog, à partir de la map interactive GTA Base.

Belville (1) : 26/ Aluminés n°329 : à l'ouest de chez Andy, sur le lit dans un garage.

Waning Sands (1) : 27/ Endowed* : dans le salon d'une maison blanche sur Mamey Cir, celle avec des palettes de compost dans l'allée.



Comté de Lummox, un autre ouvrage des magazines, livres et BD du jeu

Le Comté de Lummox rassemble au moins deux magazines, livres ou BD dans GTA 6. L'un vous envoie au motel Grayson, l'autre à la réserve Kalaga.