GTA 6 a quelques missions et objets qui peuvent être manqués dès le début du jeu. Voici tout ce qu'il est possible de rater dans le chapitre 1 et comment faire pour tout réussir et récupérer.

GTA 6 est gigantesque et certaines choses peuvent être ratées si vous ne faites pas suffisamment attention. Missions secondaires, objets uniques ou à collectionner… il faut avoir l'œil autant que possible. On vous a donc fait une petite liste de toutes les choses importantes qui peuvent être manquées dans le chapitre 1.

Notez que si vous pouvez manquer ces objets et ces missions, rien ne vous bloquera dans votre progression. De plus, il suffit en général d'avoir simplement les bonnes pratiques puisque ce ne sont pas des secrets. Une fois enclenchées, les missions se lancent automatiquement avec un suivi dans votre journal et sur la carte. Quant aux objets, il suffit d'ouvrir l'œil, ils sont littéralement sur votre route.

Les missions secondaires manquables du chapitre 1 de GTA 6

Trois missions secondaires peuvent être ratées dans le chapitre 1 si vous n'y prêtez pas attention. C'est peut-être ce qui est le plus important finalement. En revanche, si leur déclenchement n'est pas automatique, vous pourrez les suivre comme n'importe quelle mission classique depuis votre journal et votre carte en suivant les indicateurs.

Faites plaisir à Lucia avant son arrivée : après la mission principale Feng Shui de Cal, qui est immanquable, vous devrez attendre un coup de téléphone de Lucia. Durant cette période, vous aurez plusieurs choix optionnels à faire comme récupérer ses vêtements, lui offrir un bijou ou encore faire des courses. Tous les objectifs sont indiqués sur votre carte, mais si vous ne les faites pas avant l'appel de Lucia, vous ne pourrez jamais les rattraper. En récompense, votre relation avec Lucia augmentera significativement et vous pourrez lui offrir un collier avec le nom de votre fiston.

Le Rhum de Shirley : en rentrant chez vous entre deux missions principales, votre voisine Shirley réclame votre aide. Vous avez totalement le droit de ne pas l'aider, mais cela coupera aussi net les quelques objectifs secondaires qu'elle vous proposera. Discutez donc avec elle dès qu'elle vous sollicite lorsque vous rentrez chez vous. Il n'y a pas de récompense particulière à la clé.

Les paquets de drogues : après avoir ouvert votre compte BuckMe, vous recevrez un message de Cal qui vous donne la localisation de plusieurs paquets de drogue perdus dans les marais. Ils seront indiqués en gros sur votre carte, immanquables, mais pensez à les récupérer avant la fin du chapitre 1 tout de même. En récompense, vous gagnerez pas mal d'argent.

Sonnez la cloche ! : peu avant la mission principale Bourbier (voir la liste complète des missions de GTA 6) Cal vous enverra un SMS en vous demandant de vous rendre au bar Rusty Anchor, votre QG de soirée. Acceptez son offre. Mettez ce que vous faites de côté et allez voir ce qu'il veut. En récompense, vous recevrez quelques cosmétiques.

L'arme unique manquable du chapitre 1

Durant la mission principale Bye Bye Don, fouillez le coffre de la voiture de Donnie avant de la faire disparaître. Vous y trouverez l'une des armes uniques de GTA 6 : le Revolver de Donnie. Comme toutes les variantes, l'arme sera directement ajoutée à votre collection.

L'arme de Donnie ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Le trophée « Faut rester positifs »

Durant le chapitre 1 peu après le retour de Lucia, cette dernière vous proposera un matin de méditer à ses côtés. Vous pouvez choisir d'accepter, ou non. Refuser ou l'ignorer peut toutefois conduire au blocage du trophée « Faut rester positifs », qui vous demande de méditer dans tous les lieux de Leonida.

Les objets cosmétiques manquables dans le chapitre 1 de GTA 6

C'est peut-être moins important qu'une arme unique ou que des missions secondaires, mais le chapitre 1 de GTA 6 vous permet aussi de récupérer des objets cosmétiques qu'il ne sera plus possible d'avoir après ça.

Dans la mission principale Permis de Sortie, lorsque vous cherchez Mattia sur le bateau avec Lucia, discutez donc avec les invités, dont le couple riche à l'étage. Ces derniers vous donneront des lunettes de soleil.

Lorsque vous attendez l'appel de Lucia, faites les différents objectifs secondaires pour préparer son arrivée. En vous rendant en bijouterie, vous pourrez récupérer un collier avec le nom de votre fils. Un cadeau touchant et unique qui a tout son sens dans GTA 6.

©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Dans la mission principale Bye Bye Don, lorsque vous fouillez la caravane de Donnie, récupérez les lunettes de soleil posées sur l'étagère principale. Un dernier souvenir de votre pote qu'il n'est pas possible de trouver ailleurs.

Lors de la mission finale Home Sweet Home quand Lucia tente d'échapper aux flics, téléphonez à Andy pour qu'elle passe vous prendre. Si vous réussissez à atteindre sa voiture en toute discrétion, vous pourrez récupérer le sweat-shirt d'Andy à la fin de la séquence.

En terminant la mission secondaire Sonnez la cloche, listée plus haut, vous aurez l'occasion de ramener Cal chez lui. Faites -le. Vous débloquerez alors la possibilité d'acheter de nouveaux produits dérivés au bar Rusty Anchor. Les tenues ne sont pas très stylées, mais c'est pour la collection.