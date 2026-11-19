Dès le début de GTA 6, il est possible de rater des objectifs secondaires pourtant importants pour la suite des évènements si vous voulez avoir un bon départ. Voici ce qu’il faut faire pour réparer intégralement la maison de Jason.

Au tout début de l’histoire de GTA 6, Jason est le seul personnage jouable. Ce dernier habite une petite maison à Key Lento. Une habitation quelque peu vétuste qu’il faudra remettre d’aplomb avant l’arrivée de Lucia si vous voulez faire les choses bien. Voici donc ce qu’il faut faire pour la réparer avant que votre partenaire ne débarque.

Comment réparer complètement la maison de Jason au début de GTA 6 ?

Il faudra dans un premier temps avancer un tout petit peu dans l’histoire en terminant les premières missions. Vous ne pourrez commencer à réparer la maison qu’une fois que Jason sera tranquille, dès le lendemain de votre virée avec Donnie et Cal dans les marais. Une fois que Brian aura fini de vous déranger après la première mission de Jason dans GTA 6, alors que vous serez en train de réparer le toit, vous pourrez vous mettre à l’œuvre. Vous recevrez une notification pour vous confirmer que toutes les réparations ont été faites.

À l’intérieur de la maison, rendez-vous dans la chambre pour réparer le mur de placo.

Lorsque le mur est monté, interagissez avec la peinture dans la chambre pour repeindre le mur.

À l’entrée de votre maison, interagissez avec les planches près de l’escalier pour réparer intégralement les marches.

Au coin sport de la terrasse, jetez un œil à la barrière trouée pour la réparer.

Retournez sur le toit en prenant l’échelle jaune pour terminer de replacer les tuiles.







On bosse dur dans GTA 6 ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

A quoi sert de réparer la maison de Jason ?

Réparer complètement la maison de Jason est l’un des nombreux objectifs annexes de GTA 6 qui a pourtant toute son importance. Cela vous donnera déjà un bonus de relation avec Lucia lorsqu’elle sortira de prison et vous débloquera également quelques séquences et dialogues inédits. Un peu plus tard, votre ami Cal vous aidera également à refaire l’intérieur. Vous devrez alors déplacer quelques meubles pour rendre le tout plus feng shui. Cette séquence ne peut pas être manqué, elle est entièrement scriptée.