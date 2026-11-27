GTA 6 vous cache l'une de ses meilleures fonctionnalités derrière une mission secrète. Voici comment débloquer les ouragans définitivement dès le début du jeu. Vous pouvez faire la missions dès le chapitre 1 ou 2.

L'une des fonctionnalités les plus amusantes et des plus spectaculaires de GTA 6 est curieusement cachée derrière une mission secrète qu'il est possible de complètement rater. Les fameux ouragans, réellement impressionnants, dont Rockstar était si fier, peuvent tout simplement ne jamais avoir lieu si vous ne faites pas cette suite de missions détaillées dans ce guide.

Les réseaux sociaux de Leonida ont parfois du bon. Si après votre journée vous scrollez sur votre smartphone dans GTA 6, vous avez certainement dû voir quelques vidéos ou posts qui parlent d'un bunker étrange au beau milieu de la région. Ce n'est pas une simple trend, c'est littéralement l'emplacement d'une suite de missions cachées liée à Freddie, un personnage haut en couleur qui vit reclus au fond de son bunker. Pour démarrer la première mission, il va falloir mouiller le maillot puisque rien ni personne ne vous poussera à le faire autrement.

Trouver l'emplacement via les réseaux sociaux

Aller directement sur place

Rendez-vous donc au nord-ouest du grand lac de Leonida, à North Leonard County. Vous pouvez y aller dès le chapitre 1 du jeu si vous le souhaitez, en voiture comme en RydeMe, peu importe. Vous arriverez devant un énorme complexe entouré de grillages électrifiés. Votre premier objectif sera très simple : il va falloir entrer d'une manière ou d'une autre.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Premier passage au bunker de Freddie

Vous pouvez interagir avec l'interphone si vous le désirez, sinon, pour faire au plus simple, partez sur la droite lorsque vous faites face au grand portail de l'entrée. Vous remarquerez des conteneurs non loin, ainsi qu'un bulldozer. Utilisez donc l'engin pour dégager le conteneur rouge en face de lui et ainsi ouvrir un passage caché vers les égouts. Faufilez-vous à l'intérieur et suivez l'unique chemin jusqu'à pouvoir remonter à la surface.

Allez à droite de l'entrée près des conteneurs

Utilisez le bulldozer pour dégagez le passage

Faufilez-vous dans les égouts



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

En sortant, ne bougez plus. Vous voilà dans l'une des enceintes les mieux gardées de GTA 6. Le bunker de Freddie est piégé de toute part, il y a notamment des mines absolument partout. En restant sur place, utilisez votre concentration pour les repérer et les détruire à l'aide de votre arme. Dirigez-vous petit à petit vers le cabanon sur votre gauche et grimpez sur son toit en vous aidant des caisses en bois contre le mur. Attention à ne pas faire exploser la citerne.

Déminez le chemin en sortant

Grimpez sur le bâtiment à gauche

Attention aux mines, les défenses de ce complexe de GTA 6 sont fourbes ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Depuis le toit, vous pourrez voir l'entrée d'un des plus gros bunkers de GTA 6, c'est le repaire de Freddie. Il va falloir se faire un chemin jusqu'à l'entrée. Depuis votre perchoir, détruisez donc toutes les mines possibles pour vous dessiner un tracé sécurisé. Normalement, la voix IA qui vous parle devrait sonner l'alerte et vous envoyer des drones explosifs. Détruisez-les un à un à l'aide de votre concentration tout en avançant vers la porte. Une fois que vous êtes devant, interagissez avec pour tenter de l'ouvrir et terminer cette première partie de mission.

Détruisez les mines jusqu'au bunker

Abattez tous les drones sur votre chemin

Interagissez avec la porte



Fin de la première étape de la mission secrète de Freddie dans GTA 6 ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Deuxième passage et ouverture du Bunker

Attendez quelques jours, continuez donc votre histoire principale de GTA 6 ou vos missions secondaires comme celle des « Touristes Disparus » par exemple. Lorsque vous avez un message de Freddie, retournez à la base avec Jason ou Lucia. Cette fois la sécurité est bien plus importante, équipez-vous d'une mitraillette si vous le pouvez pour ne pas avoir trop de problèmes. Freddie a ajouté de nombreux pièges et les drones seront en grand nombre également. Ne repassez pas par les égouts, faites plutôt le tour jusqu'à repérer une tour à l'arrière du complexe. Grimpez-y et sautez sur le toit du bâtiment en contrebas.

Revenez au complexe quand Freddie vous y invite

Trouver la tour derrière la base

Grimpez à la tour et sautez sur le toit du batiment

Le chemin est un peu plus long cette fois, mais parfaitement faisable et la technique est grosso modo la même. Utilisez votre concentration pour détruire les mines et vous faire un chemin jusqu'à l'entrée du bunker. On vous conseille d'utiliser les bâtiments à bon escient, même s'ils vous mettent à portée des drones, c'est plus facile pour se défendre tout en étant hors de portée des mines. Une fois devant la porte, interagissez avec afin de lancer la suite de cette mission secrète de GTA 6.

Débloquer les ouragans dans GTA 6, comment ça marche ?

Freddie sort de sa planque et vous présente son incroyable bunker. Passez donc un peu de temps avec lui, profitez-en. Lorsque l'alerte retentit et annonce le premier gros ouragan, vous avez le choix de rester sur place avec Freddie ou de sortir. Si vous restez, vous gagnerez davantage d'argent et une tenue de nuit, mais perdrez une semaine de votre temps, vous ne verrez pas ce premier ouragan et la relation avec votre partenaire qui reste dehors va en pâtir. Si vous sortez, vous vivrez votre premier ouragan mais n'aurez pas plus de récompense que ce que la mission offre.

Dans tous les cas, vous gagnerez de l'argent et un véhicule unique à garder ou revendre. Mais le plus important là-dedans, c'est que dorénavant, la météo pourra générer des tempêtes et de véritables ouragans. Ces derniers sont vraiment chouettes à vivre, peuvent faire des dégâts à l'environnement et à vos véhicules. Ils peuvent se déclencher à n'importe quel moment, pour suivre la météo et avoir les prévisions, vous pouvez consulter votre appli sur le smartphone.