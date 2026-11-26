Dès le chapitre 2 de GTA 6, vous aurez le nez sur des affiches étranges placardées sur les murs du hall du motel. Vous en trouverez par ailleurs un peu partout dans le comté de Kelly. Jetez un œil à ces affiches mentionnant des disparitions : vous lancerez la mission cachée des Touristes Disparus. Une suite d'objectifs complètement secondaires, qui révèle toutefois quelques secrets.

La première chose, c'est donc de lire les fameuses affiches. Vous les trouverez facilement au motel auquel vous vous arrêtez lors du chapitre 2 de l'histoire de GTA 6. Mais il est aussi possible d'en trouver ailleurs, dans des stations-service notamment. Approchez-vous-en suffisamment pour voir apparaître la loupe, et appuyez sur L2 pour prendre les informations. Vous apprenez que plusieurs touristes ont disparu à Port Gellhorn, théâtre du second chapitre de GTA 6. Aucune indication ne vous sera donnée, il faudra chercher par vous-même.

L'emplacement des touristes disparus de GTA 6

Rendez-vous donc chez Moses, le receleur de voiture, et intéressez-vous donc à l'entrepôt de l'autre côté de la rue à côté du vendeur de moto. La porte étant fermée, faites le tour par la droite jusqu'à trouver un trou dans le mur pour vous y faufiler. Explorez l'entrepôt un brin effrayant, jusqu'à trouver un bureau avec d'étranges photographies et ce qui semble être le repaire d'un gros malade. Un de plus dans GTA 6. Examinez donc chaque photo pour déceler des indices sur la localisation de ces touristes disparus. Il y en a trois à trouver à Port Gellhorn.





Où se trouve Patrick Murray ?

Un premier pauvre touriste de GTA 6 se trouve au sud-ouest de Port Gellhorn, dans les marais près du stade. Vous trouverez une voiture échouée dans l'eau et la vase. Approchez-vous-en pour l'examiner et téléphoner au numéro d'appel à témoins.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

L'emplacement de Susanne Keeble

Pour la suite de cette mission cachée de GTA 6, rendez-vous à la casse de voiture juste à côté du Pay'n Spray de Port Gellhorn. Faites le tour de la zone pour trouver une voiture rose écrasée. Approchez-vous et ouvrez le coffre et appelez de nouveau la ligne d'appel à témoins.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Où est Donald Miller ?

Dernière ligne droite pour la mission touristes disparus de GTA 6, allez au nord de Port Gellhorn près du château d'eau. Entrez dans le mobil-home juste à ses pieds pour trouver le dernier touriste disparu. En appelant une dernière fois la ligne d'appel à témoins, la personne au bout du fil vous donne rendez-vous là où tout a commencé.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

La fin de la mission cachée des touristes disparus

Retournez donc à l'entrepôt tout près de chez Moses, le premier receleur de voiture de GTA 6. Faufilez vous une fois de plus à l'intérieur pour rencontrer votre interlocuteur et le dénouement de cette affaire sordide. Pas de récompense massive à la clé, mais une cinématique, un personnage étrange, un gros boost pour votre relation et la possibilité de rentrer rapidement au domicile pour une scène de câlin. Et surtout, une tâche de plus pour la progression du 100 %.