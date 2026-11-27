L'un des secrets de GTA 6 permet de récupérer une arme unique et beaucoup d'argent dès le chapitre 1 ou 2. Voici les codes et la soluce complète pour fouiller l'avant-poste caché de Pelican Valley.

GTA 6 cache de très nombreux secrets, et l'un d'eux est accessible très rapidement. Vous pouvez y aller dès le chapitre 1 ou 2 sans trop d'effort et cela vous permettra de mettre la main sur une arme unique qui pourrait bien vous être très utile par la suite. Pour ce faire, il va falloir se mouiller et explorer un curieux avant-poste de recherche au milieu des marais de Pelican Valley.

Où trouver l'avant-poste de Pelican Valley dans GTA 6 ?

Il s'agit là d'une série d'objectifs parfaitement secondaires de GTA 6. Rien ni personne ne vous poussera à venir explorer la zone et vous pouvez y accéder quand bon vous semble. Le mieux étant d'en profiter dès le chapitre 1 ou le chapitre 2 afin de profiter au plus tôt de l'arme unique offerte en récompense. Direction donc les marais de Grassrivers et plus précisément dans la zone entre Gullet Marsh et Wetman Bay. En zoomant vous pouvez même apercevoir différents bâtiments depuis votre carte. Notez qu'il faut nécessairement un véhicule amphibie ou aquatique pour s'y rendre.



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

La soluce complète de l'avant-poste de Pelican Valley dispo dès le chapitre 1

Une fois sur place, visitez les lieux. Si vous avez suffisamment avancé dans l'histoire de GTA 6, vous pouvez ouvrir le conteneur Scoop sur la gauche à l'entrée, sinon vous pouvez revenir plus tard, mais il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Faites plutôt le tour de la maison pour trouver le disjoncteur et activez-le. Faites ensuite un tour dans le baraquement derrière vous pour trouver des objets et des notes. Lisez-les pour retenir les chiffres 0036 qui correspondent au matricule du spécimen considéré comme un gros succès. Ces chiffres vous serviront pour plus tard.

Faites le tour de la maison

Activez le disjoncteur

Visitez le garage derrière vous

Notez le code 0036 et ramassez les objets de soin

©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Le mot de passe du PC

Retournez à la maison et entrez-y cette fois. Fouillez les lieux et jetez un œil du côté de la chambre. Vous y trouverez des gravures au sol sous le plancher qu'il faut inspecter afin de les mémoriser. Revenez ensuite dans la pièce principale et interagissez avec le PC sur le bureau. Pour le déverrouiller, il va falloir entrer l'un des mots de passe que vous venez de mémoriser. Choisissez donc CLEAVES pour continuer et découvrir une petite surprise comme GTA 6 sait en faire.

Visitez la maison

Examinez les mots gravés sur le plancher de la chambre

Allez sur le PC

Le mot de passe du PC est : CLEAVES



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Le code du coffre de Pelican Valley dans GTA 6

En lisant les notes sur le PC, vous apprenez que le code du coffre est le double du succès. Il suffit donc de doubler le code 0036, ce qui donne 0072. Videz le coffre pour récupérer de l'argent, mais aussi le code du protocole d'urgence : 0212. Sortez à présent de la maison pour continuer et aller chercher votre arme unique, l'un des plus puissante pour à ce stade de GTA 6.

Lisez les notes sur le PC

Ouvrez le coffre

Le code du coffre de l'avant-poste de Pelican Valley est : 0072



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Le code du hangar à bateau de l'avant-poste de Pelican Valley

En quittant la maison, prenez directement à droite puis dirigez-vous vers le portillon au fond à gauche. Vous pouvez suivre les traces de sang au sol avec votre concentration pour vous diriger, c'est un peu le sens du sorceleur de GTA 6. Suivez les pontons jusqu'à arriver à un hangar à bateaux. C'est ici le fameux protocole d'urgence. Utilisez donc le code 0212 sur le panneau numérique près de la porte pour l'ouvrir. À l'intérieur, vous trouverez la mitraillette VF5 unique « La pêche au crabe » ainsi qu'un sac à butin d'une valeur de 10 000 $ à revendre au plus vite.

Sortez de l'avant-poste par le portillon au fond à gauche de la cour

Suivez le sang et traversez les pontons

Ouvrez le hangar à bateaux avec le code 0212

Récupérez l'arme unique La Pêche au Crabes et un sac à butin de 10 000 dollars



©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog