GTA 6 a plusieurs points de non-retour, voici ceux du chapitre 2, ce qui change et quelles missions il faut absolument surveiller pour ne pas avoir de mauvaises surprises
Surpris par le final du chapitre 1 de GTA 6 ? Ce n'est pourtant pas le seul point de non-retour, il y en a un second dès la fin du chapitre 2 et là encore, les conséquences sont nombreuses. Certaines sont irréversibles, d'autres ne sont que temporaires. On vous dresse la liste de tout ce qui change et on vous dit surtout où sont les points de non-retour.
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Faites attentions à ces missions du chapitre 2 de GTA 6
Il s'en passe des choses à Port Gellhorn tout au long du chapitre 2 de GTA 6. Jason et Lucia en voient de toutes les couleurs encore une fois et se lancent enfin dans ce qui va être le plus gros périple de leur vie. C'est bien à la fin de ce chapitre que les choses commencent réellement et que GTA 6 prend vraiment son envol. Il faut donc faire attention avant de franchir ce cap pour ne rien regretter.
Plusieurs missions sont à surveiller ici, la première c'est « Délice et Délits », une mission proposée par Vicki, votre voisine de chambre au motel. La terminer vous bloquera un lieu secondaire important pendant un bon moment. Il faudra également faire attention à la mission « Heurts de départ », qui se lancera dès que vous accepterez de partir pour la grande ville. C'est ici le réel point de non-retour, mais c'est bel et bien à vous de décider quand la lancer cette fois, la surprise est donc moindre qu'avec la fin du chapitre 1 de GTA 6.
- « Délice et Délits » : une mission proposé par Vicki votre voisine de chambre
- « Heurts de départ » : se lance lorsque vous décidé de partir pour Vice City, c'est le point de non-retour
Ce qui change après la fin du chapitre 2
- La mission « Délice et Délits » de GTA 6 bloque l'accès au Delights Cabaret : Vicki vous rappellera d'elle-même lorsqu'il ouvrira.
- Quitter le motel fait disparaître tous les PNJ : le concierge, le voyeur et même la patronne un peu cinglée. Si vous voulez terminer vos interactions avec, c'est le moment.
- L'accès à plusieurs pièces du motel est bloqué définitivement : vous ne pourrez plus aller dans la cafétéria par exemple, et les lieux comme certaines chambres vont changer. Le motel est abandonné.
- Port Gellhorn est en état d'alerte : la police vous recherche activement un certain moment.
- Vous pouvez quand même revenir pour votre argent : si ce n'est pas fait, le hall d'entrée du motel reste ouvert un moment. Vous pouvez y retourner pour aller chercher l'argent que vous avez donné pour le loyer.
- Parlez à Wyman (exclu Édition Limitée de GTA 6) : vous pouvez commencer les quêtes exclusives à partir du motel en parlant à Wyman qui répare sa Dominator. Ensuite, rendez-vous au mud club local pour continuer. Vous pouvez rencontrer le personnage plus tard même après le chapitre 2.