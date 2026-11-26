GTA 6 a plusieurs points de non-retour, voici ceux du chapitre 2, ce qui change et quelles missions il faut absolument surveiller pour ne pas avoir de mauvaises surprises

Surpris par le final du chapitre 1 de GTA 6 ? Ce n'est pourtant pas le seul point de non-retour, il y en a un second dès la fin du chapitre 2 et là encore, les conséquences sont nombreuses. Certaines sont irréversibles, d'autres ne sont que temporaires. On vous dresse la liste de tout ce qui change et on vous dit surtout où sont les points de non-retour.

Faites attentions à ces missions du chapitre 2 de GTA 6

Il s'en passe des choses à Port Gellhorn tout au long du chapitre 2 de GTA 6. Jason et Lucia en voient de toutes les couleurs encore une fois et se lancent enfin dans ce qui va être le plus gros périple de leur vie. C'est bien à la fin de ce chapitre que les choses commencent réellement et que GTA 6 prend vraiment son envol. Il faut donc faire attention avant de franchir ce cap pour ne rien regretter.

Plusieurs missions sont à surveiller ici, la première c'est « Délice et Délits », une mission proposée par Vicki, votre voisine de chambre au motel. La terminer vous bloquera un lieu secondaire important pendant un bon moment. Il faudra également faire attention à la mission « Heurts de départ », qui se lancera dès que vous accepterez de partir pour la grande ville. C'est ici le réel point de non-retour, mais c'est bel et bien à vous de décider quand la lancer cette fois, la surprise est donc moindre qu'avec la fin du chapitre 1 de GTA 6.

« Délice et Délits » : une mission proposé par Vicki votre voisine de chambre

: une mission proposé par Vicki votre voisine de chambre « Heurts de départ » : se lance lorsque vous décidé de partir pour Vice City, c'est le point de non-retour

Le chapitre 2 marque un nouvel élan pour le couple

Ce qui change après la fin du chapitre 2