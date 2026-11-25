GTA 6 a quelques missions qui changent absolument tout et peuvent bouleverser votre progression. Faites très attention à ces missions du chapitre 1.

L'aventure de Jason et Lucia est semée d'embûches du début à la fin et les rebondissements sont extrêmement nombreux. Certains passages de GTA 6 peuvent même drastiquement changer le quotidien du couple au point de bouleverser votre quotidien de joueur. Comprenez par là que certains événements sont sans retour possible et il est important de savoir quand tout va partir en vrille si vous souhaitez profiter un maximum du jeu sans mauvaise surprise.

SPOILER TRES IMPORTANTS On entre forcément en zone de spoiler, mais si vous souhaitez prévenir plutôt que guérir, il va falloir jeter un œil.

Faites très attention à ces missions du chapitre 1 de GTA 6

Qui n'a jamais ragé sur un jeu qui ne prévenait pas des points de non-retour ? Il y en a plein dans GTA 6, plus ou moins importants, où certaines situations changent tout. Dès le chapitre 1 notamment, il faut faire très attention puisque la mission finale risque de vous poser des problèmes.

Dans le chapitre 1 dès la mission « Bourbier », qui vous demande de prêter main-forte à Brian pour nettoyer les magouilles de Donnie et retrouver ce dernier, les évènements vont avoir des conséquences parfois irréversibles et vous ne pourrez plus rien changer.

Deux missions plus loin, c'est pire que ça, et plusieurs choses deviennent inaccessibles. La mission de non-retour du chapitre 1 de GTA 6 va commencer dès « Piège à touristes ». C'est la mission juste après « Recalibrage » et « Bye Bye Don ». C'est ici que les vrais gros problèmes vont commencer pour le couple. Jason et Lucia vont se retrouver emmêlés dans une affaire qui va totalement les dépasser et les événements vont s'enchaîner très rapidement.

Les missions du chapitre 1 de GTA 6 qu'il faut surveiller :

1er gros changement à la mission « Bourbier »

2e changement majeur à partir de la mission « Piège à touristes »

© Rockstar Games

Tout ce qui change à la fin du chapitre 1

Déjà à la fin de la mission « Bourbier », Donnie disparaît à tout jamais et vous ne pourrez donc plus lui vendre quoi que ce soit.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que c'est lancé, vous ne pouvez plus revenir en arrière et la mission finale pousse Jason et Lucia à quitter Key Lento avec des répercussions qui vont durer un bon moment voir définitivement. Vous perdez pour de bon la maison de Jason et les activités associées, mais aussi un peu plus tard l'assistance de Brian qui ne sera plus receleur. Jason lui-même ne sera plus jouable pendant plusieurs heures, cloué au lit, laissant la place à Lucia en tant qu'héroïne de GTA 6.