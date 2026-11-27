Le chapitre 5 de GTA 6 est certainement le plus important de tous. Faites très attention à cette mission qui marque le plus gros point de non-retour de tout le jeu.

Tout au long de l'histoire principale de GTA 6, certains événements bousculent complètement le quotidien de Jason et Lucia, et par là même, le vôtre en tant que joueur. Le chapitre 5 marque la dernière ligne droite de cette épopée et ça va être ici le plus gros bouleversement de tout le jeu, vous vous en doutez forcément. Si ça a déjà commencé avec le chapitre 4, puisque l'on vous invite justement à commencer à prendre vos dernières décisions importantes, c'est bien dans ce dernier acte que tout va se jouer. Voici donc les missions qu'il va falloir impérativement surveiller cette fois.

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Quel est le point de non-retour avant la fin de GTA 6 ?

Contrairement à tous les autres chapitres de l'histoire de GTA 6, vous n'êtes plus libre dans le chapitre 5 tant que vous n'avez pas mené à bien une bonne partie des missions principales. Il n'y a donc pas vraiment de guideline précise cette fois, si ce n'est que vous devez faire très attention à la proposition de Mattia lorsque ce dernier demandera votre aide puisque vous pouvez passer à côté d'une mission complète.

Au-delà de ça, vous pouvez avancer dans la trame principale de GTA 6 jusqu'à ce que vous puissiez regagner votre liberté. C'est ici justement le véritable point de non-retour, lorsque vous aurez pour objectif d'aller voir Abe, votre avocat. À partir d'ici, le jeu lui-même va vous demander si vous êtes certain de vouloir continuer et accepter sera irréversible.

Mattia a besoin de votre aide : accepter ou non sa requête, c'est à vous de voir, mais cette décision impactera la suite des évènements et potentiellement une séquence pour l'une des fins du jeu.

: accepter ou non sa requête, c'est à vous de voir, mais cette décision impactera la suite des évènements et potentiellement une séquence pour l'une des fins du jeu. Ce qu'il se passe après la mission « Opération Savage Glory » marque le point de non-retour le plus important de tout le jeu.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même GTA 6 © Rockstar Games

Tout ce qui change durant le chapitre 5