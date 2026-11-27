GTA 6 multiplie les missions de non-retour et ce même dans le chapitre 4. Voici toutes les missions à surveiller et tout ce qui change. Faites très attention à son grand final.

Vous le savez désormais, chaque chapitre de l'histoire principale de GTA 6 est un amoncellement d'événements qui peuvent parfois tout changer pour nos deux héros. C'est parfois de manière définitive, d'autres fois c'est temporaire, mais dans tous les cas, il y a toujours des bouleversements. Si le chapitre 3 était déjà rythmé, le chapitre 4 est un cran au-dessus et il enchaîne surtout les passages de non-retour temporaires et définitifs. On vous a donc dressé la liste des missions qu'il va falloir surveiller pour éviter les mauvaises surprises.

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Faites très attentions à ces missions du chapitre 4 de GTA 6

Le chapitre 4 de GTA 6 s'ouvre d'entrée de jeu sur un choix durant la mission « Voitures de fonction ». Pas de conséquences majeures toutefois, mais vous ne pourrez plus revenir sur votre décision une fois qu'elle sera faite, donc faites ça bien.

Les prochains gros changements arriveront lors de la mission « Prise de Masse » qui se déroule après « Shooting Photo » et « Poids Lourd » notamment. Ici, pas de choix ni même quoi que ce soit à faire, les changements sont automatiques, vous n'y pouvez rien, et ça durera jusqu'à la fin du chapitre. Faites donc tout ce que vous voulez en couple avant de lancer cette mission. Les prochains gros changements, et ils sont violents, interviendront à la mission « Trafic Aérien », au moment du nouveau gros casse. Ici il y a beaucoup de changements, mais le pire reste à venir.

Le véritable point de non-retour se situe à partir de la mission « La Dernière Chevauchée », juste après le « Trafic Aérien ». Ici, les évènements prennent une nouvelle tournure qui va vous obliger à avancer jusqu'à la fin du chapitre 4 de GTA 6 qui va bousculer toute votre aventure une fois de plus.

Plus important encore, nous vous conseillons vivement de faire une sauvegarde importante juste après la mission Trafic Aérien. Durant quelque temps, vous êtes encore relativement libre et avez la main pour changer certaines choses comme le statut de la relation entre Jason et Lucia ou encore leur profil criminel.

« Voitures de fonction » : proposé par Valentina en début de chapitre

: proposé par Valentina en début de chapitre « Prise de Masse » une mission pour Lucia après « Poids Lourds » qui changera votre quotidien jusqu'à la mission « Trafic Aérien »

une mission pour Lucia après « Poids Lourds » qui changera votre quotidien jusqu'à la mission « Trafic Aérien » « Trafic Aérien » : le gros casse du chapitre 4 de GTA 6

: le gros casse du chapitre 4 de GTA 6 « La Dernière Chevauchée » : la mission juste après « Trafic Aérien », les évènements vont s'enchainer jusqu'au chapitre suivant.

Ce qui change en détail pendant le chapitre 4