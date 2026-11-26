Au chapitre 3 de GTA 6, vous risquez de perdre l'accès à plusieurs choses très importantes si vous ne faites pas attention à cette mission. C'est un point de non-retour !

Comme pour les deux premiers chapitres de GTA 6, il faut faire attention à plusieurs missions du chapitre 3 pour éviter les mauvaises surprises. Il y a là aussi des non-retour possibles et vous pouvez rater de très précieuses récompenses. Voici donc toutes les missions à surveiller du chapitre 3 de GTA 6 pour ne pas avoir de problème.

Attention à ces missions du chapitre 3 de GTA 6

Le chapitre 3 de GTA 6 est très riche en rebondissement. Le nombre de missions augmente significativement, le rythme ralentit, et les évènements s'enchaînent. Il n'y aura toutefois pas de trop gros bouleversement pour votre propre quotidien, si ce n'est les missions, objets et autres opportunités à ne surtout pas louper.

Mais pour ce qui est des non-retour significatif, si ce n'est peut-être la mission « Origine douteuse » dont l'un des choix vous empêche de gagner un objet de collection, mais c'est tout. Ce qui doit impérativement retenir votre attention, c'est la mission « Le coup du Cartel » qui interviendra juste après « Explosifs cachés » et marquera la fin du chapitre 3 de GTA 6. A partir de là, vous perdrez l'accès définitivement à un lieu important et une suite d'objectif cachée qui, s'il ne sont pas fait, vous empêche de mettre la main sur deux grosses récompenses uniques, utiles et même importantes.

« Origine douteuse » : gare à vos choix, vous risquez de perdre un objet précieux.

: gare à vos choix, vous risquez de perdre un objet précieux. « Le coup du Cartel » : la mission de non-retour, vous perdrez l'accès à un lieu important et son secret qui l'est tout autant

Lucia dans GTA 6 ©Jérémy H. KiKiToes pour Gameblog

Tout ce qui change après la fin du chapitre 3