Complétez votre arsenal avec le silencieux Assassin pistol de GTA 6, une arme unique légendaire à trouver dès le début du jeu dans le comté de Key Lento.

Le pistolet Scorpio Assassin Nipper .38, ou plus simplement l'Assassin pistol, est une des meilleures armes uniques à trouver dès le début de l'aventure de Jason. Avec notre guide GTA 6, découvrez où le trouver dans les Keys et comment l'obtenir. Préparez-vous à devenir une gâchette experte avec ce silencieux hors-pair.

Où se trouve l'Assassin Pistol de Grand Theft Auto 6 ?

L'Assassin Pistol, « Assassin Nipper .38 » de Scorpio de son nom complet, est une arme unique de GTA 6 qu'on peut se procurer dès le début du jeu. Et pour cause, elle se trouve dans le Comté de Key Lento, plus précisément dans les îles des Permit Keys, à l'est de Southwind. Pour faire simple, c'est tout près de là où vous démarrez l'aventure avec Jason.

Ainsi, commencez par repérer la bonne île des Permit Keys. Repérez-vous à l'aide de la map ci-dessous ou, tout simplement, trouvez celle de l'archipel qui est techniquement la deuxième la plus à l'est de Southwind. Vous pouvez la reconnaître à sa forme vertical sur la carte et le fait qu'elle affiche de la végétation symbolisée en vert. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous y rendre en bateau ou en avion pour trouver l'Assassin pistol de GTA 6.

© Gameblog à partir de la map interactive de GTA Base

L'exact emplacement de l'Assassin pistol de GTA 6 est dans une petite épave. Une fois sur la bonne île des Permit Keys, repérez donc le bateau échoué sur le sable à l'extrême sud. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour compléter votre collection des navires en le scannant avec WAiNK. Ce faisant, vous apprenez que c'est un Derelict Spy Vessel.

Montez sur ledit bateau échoué au Permit Keys pour vous rapprocher du Nipper .38. À l'aide de votre concentration, vous allez identifier une trappe sur le pont. Là, il ne vous reste plus qu'à interagir avec pour l'ouvrir. Vous y trouvez alors une note à lire et, surtout, le fameux Assassin pistol de GTA 6 pour compléter votre collection d'armes uniques.

Pourquoi il faut avoir le Scorpio Assassin Nipper 38 dans son équipement ?

Le pistolet Scorpio Assassin Nipper .98, dit l'Assassin Pistol, est un vrai atout au début de GTA 6. Son principal atout est qu'il dispose d'un silencieux intégré, ce qui n'est pas si courant dans vos premières heures à Key Lento. À moins d'avoir de l'agent à dépenser en modification (et, croyez-nous, vous voudrez plutôt faire des économies au départ), là vous avez l'avantage d'avoir une arme unique et gratuite facilement trouvable.

Bien sûr, l'Assassin Pistol a aussi des inconvénients. Comme d'autres armes uniques, il n'est pas personnalisable ce qui limite son optimisation. Aussi, tout dépend de votre style de jeu. Si vous aimez vous la jouer discret et privilégier un profil Professionnel, il est vraiment idéal. En revanche, si les petits calibres ne sont pas des plus satisfaisants pour vous, vous le mettrez vite de côté.

© Rockstar Games

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