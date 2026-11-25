Renforcez votre arsenal dans GTA 6 avec le fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers, une arme unique qu'on vous aide à trouver dans ce guide.

Les armes uniques sont souvent difficiles à trouver dans GTA 6. Dans ce guide, on vous donne toute la méthode pour trouver le fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers, caché dans les ruelles de Little Cuba. Puissant mais équilibré, c'est un équipement qui vaut vraiment le coup du fait de sa polyvalence. Et en quelques étapes, il sera à vous, sans compter tout l'argent à se faire au passage.

Trouvez la planque des Guardia Brothers à Little Cuba

Préparez-vous à vous introduire dans la planque d'un des redoutables gangs de Vice City pour récupérer le fusil d'assaut légendaire FRA de GTA 6. En effet, l'arme unique se trouve au repaire des Guardia Brothers. Dès lors, si vous voulez vous infiltrer sans faire de bruit, on ne peut que vous recommander de partir équipé d'armes silencieuses pour vous faciliter la vie.

Maintenant que vous êtes averti, commencez par chercher la planque des Guardia Brothers. Pour cela, rendez-vous dans le quartier Little Cuba de Vice City. Au nord-ouest, vous trouverez une maison clôturée. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être une camionnette noire entrer ou sortir de la zone, si ça peut vous aider à repérer l'endroit.

© Gameblog à partir de la map interactive de GTA Base

Nettoyez la zone du fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers dans GTA 6

Maintenant que vous êtes au repaire du gang de Little Cuba, faites en sorte d'entrer discrètement en longeant le mur à droite du portail. Vous arriverez à une section que vous pouvez escalader. Vous atterrissez alors dans un jardin. Grimpez sur le toit grâce à l'échafaudage pour vous rapprocher du fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers de GTA 6.

Passez par la trappe pour progressez dans votre infiltration au repaire des Guardia Brothers. Au RDC, 4 membres du gang sont attablés, tandis qu'un 5ᵉ fouille un coffre à l'étage. Si vous avez bien pris une arme silencieuse avec vous, éliminez rapidement les premiers ennemis à l'aide du mode Concentration. En étant méthodique, cela ne devrait alerter personne.

Maintenant que vous vous êtes débarrassé de la principale menace, tournez-vous vers l'échelle. Au sol, vous trouverez une petite cachette qui contient de l'argent. Sur la table de gauche se trouve une montre de luxe et des bombes collantes. Ces dernières vont être très utiles pour s'enfuir, alors pensez bien à les prendre. Ensuite, descendez à l'étage et assommez l'homme près du coffre en passant. Récupérez alors le contenu de ce dernier.

Récupérez le fusil d'assaut légendaire FRA et prenez la fuite

Poursuivez votre descente jusqu'au RDC. Là, vous avez encore de quoi vous remplir les poches avec tout l'argent et les bijoux qui trainent. Pensez d'ailleurs à grossir votre butin en fouillant les corps des 4 hommes éliminés plus tôt. Ensuite, cherchez l'armurerie à droite de l'entrée principale. Là, vous trouverez une mallette contenant le précieux fusil légendaire FRA des Guardia Brothers, une des armes uniques de GTA 6.

Ressortez par la porte arrière. Rangez votre butin dans le coffre de la voiture et éliminez discrètement le garde qui surveille l'allée près du portail. Ensuite, posez une bombe collante sur le dit portail. Pensez à vous débarrassez des 2 gardes de l'autre côté pour faciliter votre fuite. Faites alors exploser la bombe, actionnez l'interrupteur du portail principal et échappez-vous à bord de votre véhicule. Vous voilà maintenant officiellement en possession du fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers dans GTA 6.

© Chaîne YouTube 100 % Guide

En quoi le fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers est une bonne arme unique de GTA 6 ?

En dehors de sa rareté, le fusil d'assaut légendaire FRA des Guardia Brothers est vraiment une arme unique intéressante pour votre arsenal dans GTA 6. Puissante et polyvalente, elle est efficace à moyenne et longue distance. Proposant un calibre plus lourd que la plupart des fusils de sa catégorie, elle fait de sacré dégâts. En revanche, le fait de ne pas pouvoir la personnaliser freine un peu ses performances. En résumé :