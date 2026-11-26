Renforcez votre arsenal de GTA 6 dès le début du jeu avec des armes uniques gratuites facilement à trouver au lieu d'attendre la fin du jeu pour les obtenir.

Key Lento vous réserve bien des surprises dès le début de votre aventure. Dès le chapitre 1, trouvez-y facilement et gratuitement deux armes uniques de GTA 6. Non seulement c'est une belle occasion de commencer solidement avec Jason, mais en plus cela vous évitera de dépenser des sommes folles en fin de partie pour vous procurer leur version standard.

Deux armes uniques gratuites de GTA 6 cachées à Key Lento

Après une mission introductive au chapitre 1, GTA 6 vous laisse rapidement explorer librement la map. Certains auront peut-être l'envie de rouler immédiatement vers Vice City tout de suite, mais les petites régions ont autant d'intérêt que la grande ville, croyez-nous ! Key Lento cache notamment plusieurs armes uniques, dont deux à trouver facilement :

ARME Goodwin Unpacked Comshot 12 Shrewsbury Gun Nut SMS-01 CATÉGORIE Fusil à pompe de combat, calibre 12, 7 coups Fusil de précision à verrou, 10 coups LOCALISATION Maison de la côte nord-ouest de Key Lento Gun Nut House, sur la côte sud-est de Key Lento COMPARAISON STANDARD 3 825$ chez Ammu-Nation 2 150$ chez Ammu-Nation

Dans ce guide GTA 6, on vous explique comment récupérer exactement le Goodwin Unpacked Comshot 12 et le Shrewsbury Gun Nut SMS-01. Fouillez pas à pas Key Lento pour trouver ces 2 armes uniques gratuites avec nos conseils et indications d'emplacement. Découvrez également leurs avantages et inconvénients.

Comment obtenir l'arme unique Goodwin Unpacked Comshot 12 dans GTA 6 ?

Le Goodwin Unpacked Comshot 12 est une arme unique très facile à trouver dans GTA 6. Mais, encore faut-il savoir où se rendre pour tomber dessus. Il est tout simplement entreposé dans une maison de la côte nord-ouest de Key Lento, dans la rue qui longe au nord celle du restaurant Shrimp & Save. Si vous regardez la map, vous verrez deux pontons qui font comme un angle vers le haut avec un ponton droit entre eux. C'est la maison juste devant ce ponton droit, celle avec un escalier extérieur, qui nous intéresse.

© Gameblog à partir de la map interactive de GTA Base

En entrant par la porte principale de la maison, vous pouvez tomber sur une note qui mentionne ledit fusil au rez-de-chaussée. Toutefois, le Goodwin Unpacked Comshot 12 de GTA 6 ne se trouve pas au RDC de cette maison de Key Lento. Il vous faut monter à l'étage. Cherchez la chambre au fond du couloir, puis entrez dans la salle de bains attenante. Juste derrière la porte, vous trouverez l'arme unique appuyée contre le mur. Il ne vous reste plus qu'à l'obtenir pour profiter de ce qu'elle a à vous offrir :

Les points forts du Goodwin Unpacked Comshot 12 : Une précision supérieure au modèle standard Une lunette déjà équipée Un tir semi-automatique

Les points faibles du Goodwin Unpacked Comshot 12 : Maniabilité inférieure au modèle standard Pas de personnalisation Arme longue, réduit la discrétion



© Rockstar Games

La seconde arme unique gratuite de ce guide GTA 6, le fusil à verrou Shrewsbruy Gun Nut SMS-01, n'est pas bien difficile à trouver non plus. Cependant, la différence c'est que cette fois, vous risquez de vous frotter à son propriétaire là où le Comshot 12 n'imposait aucun affrontement.

Le Shrewsbury Gun Nut SMS-01 est tout bonnement entreposé dans la Gun Nut House, située sur la côté sud-est de Key Lento. La maison est une des deux maisons sur pilotis face au ponton le plus au nord de la plage. C'est tout celle qui est plus au-dessus sur la map de GTA 6, ou simplement celle avec la peinture la plus sombre.

© Gameblog à partir de la map interactive de GTA Base

En l'occurrence, le Shrewsbury Gun Nut SMS-01 de GTA 6 appartient à un collectionneur d'armes. Celui-ci l'a donc soigneusement rangé dans une mallette, à l'étage de sa maison. Mais assurez-vous qu'un bateau est garé devant, car autrement vous ne la trouverez pas. Dès lors, montez par l'escalier extérieur, puis forcez la porte pour entrer. Neutralisez ensuite le propriétaire avant de foncer dans la cuisine. L'arme unique gratuit vous attend sur le comptoir, dans sa mallette. Récupez-le et renforcez ainsi votre arsenal :

Les points forts du Shrewsbury Gun Nut SMS-01 : Bonne précision et portée Un chargeur deux plus grand que le modèle standard

Les points faibles du Shrewsbury Gun Nut SMS-01 : Mauvaise maniabilité qui demande de tirer en restant figé Pas de personnalisation



© Rockstar Games

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