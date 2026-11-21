GTA 6 est absolument immense. Leonida est la plus grande carte créée par Rockstar à ce jour, mais aussi la plus dense. On ne compte plus le nombre de choses à faire, voir et découvrir en explorant. Des easter eggs aux secrets les mieux construits en passant par la pléthore d’objets à collectionner, on n’en voit pas le bout. Pour celles et ceux qui sont motivés à voir absolument tout ce que recèle le monde de GTA 6, quoi de mieux qu’une carte interactive complète ?

Les meilleures cartes interactive pour GTA 6

Avec plus de 200 heures de jeu nécessaires pour le 100 %, mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible pour mettre la main sur tous les objets possibles, mais aussi trouver tous les secrets cachés sur la map. C’est là qu’entre en jeu la carte interactive de tous les lieux importants que l’on peut notamment trouver sur Mapgenie.io.

Sur cette carte interactive de GTA 6, on retrouve ainsi les grands points d’intérêt, mais aussi et surtout les emplacements des paniers de basket, les cartes à collectionner, les voitures uniques, les cascades ou encore les zones de pêche. Différents filtres sont à votre disposition pour éclaircir la carte et vous permettre de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Nos camarades de chez IGN ont également fait un énorme travail de leur côté en proposant de plus des fonctionnalités supplémentaires pour faire une check-list, entre autres. Ce qui est plutôt très pratique lorsque l'on sait qu'il y a des centaines d'objets à trouver dans GTA 6, sans oublier la quantité astronomique de lieux importants pour les défis comme les cascades, les ponts ou encore les circuits.

La map interactive via Mapgenie.io

Source des cartes interactives : Mapgenie.io, IGN US