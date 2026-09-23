Le choix de votre Starter League FUT dans EA FC 27 déterminera vos premières récompenses et premiers joueurs. Dans ce guide, découvrez celle qui vous aidera à aller plus loin, plus vite.

Vous démarrez dans EA FC 27 et vous vous demandez quelle ligue de départ choisir pour bien débuter dans le mode Football Ultimate Team ? Ligue 1, Liga, WSL... le choix est large. Pour autant, il est clair que l'une d'elle se distingue si vous chercher à optimiser vos récompenses et les cartes à FUT remporter. On a sélectionner pour vous les 5 Starter League à privilégier selon votre objectif. Voici notre top !

C'est quoi une Starter League FUT ?

La saison EA FC 27 a été lancée le 18 septembre dernier en early access et sera accessible à tout le monde dès le 25 septembre 2026. Dès lors, beaucoup ont fait ou s'apprêtent à faire un choix crucial pour le mode Football Ultimate Team (FUT) : le choix de la ligue de départ, aussi appelée « Starter League ».

D'autres débutent peut-être dans la licence avec ce EA FC 27. Si c'est votre cas, vous vous demandez sûrement à quoi sert la Starter League et pourquoi c'est un choix majeur au lancement du FUT. C'est très simple : votre ligue de départ est déterminante pour la création de votre club.

Quand vous lancez FUT la première fois dans EA FC 27, le jeu vous demande de choisir une Starter League parmi les 4 plus grandes ligues masculines de football et leur pendant féminin : Premier League, LaLiga, Ligue 1 et Bundesliga. Celle que vous sélectionnez détermine plusieurs éléments :

Votre effectif de départ et les postes-clés, qui ne peut pas être changé

Les cartes Fondations exclusives liées à la ligue choisie si bien que les cartes propres aux autres Starter League sont verrouillées

Une fois que vous comprenez comment le choix de la Starter League influence votre début dans le FUT d'EA FC 27, il s'agit maintenant de savoir quelle ligue vaut le plus le coup pour un onze de départ optimal.

© Electronic Arts

Quelle est la meilleure Starter League dans EA FC 27 ?

Comme nous vous le disions, EA FC 27 vous donne le choix entre 4 Starter League pour commencer dans FUT. En se basant sur la qualité des cartes de joueurs et des nationalités, il nous semble que deux ligues de départ se distinguent, avec une petite préférence pour l'une d'elle. On vous a donc fait notre top pour un départ optimal :

LaLiga / Liga F Premier League / Women's Super League (WSL) Ligue 1 / Arkema Première Bundeslia / Frauen-Bundesliga

Mais ce guide EA FC 27 de la meilleure Starter League FUT ne serait pas utile si on ne vous expliquez pas notre top. Découvrez maintenant pourquoi on vous recommande plutôt de commencer par la ligue espagnole, voire la ligue anglaise.

1. LaLiga / Liga F, la Starter League idéale pour débuter dans FUT

Composition : Carl Starfelt (DC 78 - Suède), Gabriel Suazo (DG 74 - Chili), Moi Gómez (MC 76 - Espagne) et Hugo Duro (BU 77 - Espagne)

Si LaLiga nous paraît être la Starter League la plus optimale pour débuter dans FUT, c'est tout bonnement grâce à ses joueurs. On peut dès le départ compter sur deux Espagnols qui trouveront facilement d'autres compatriotes par la suite dès lors que l'Espagne est la nationalité la plus représentée.

2. Premier League / WSL , pour celles et ceux qui préfèrent une base anglaise

Composition : Victor Lindelöf (DC 77 - Suède), Keane Lewis-Potter (DG 77 - Angleterre), Lewis Miley (MC 77 - Angleterre) et Charalampos Kostoulas (BU 73 - Grèce)

La concurrence est rude entre la Premiere League / WSL et LaLiga en réalité en terme de Starter League de départ dans EA FC 27. La ligue anglaise peut aussi compter sur deux natifs qui sauraient trouver des cartes de haut niveau pour relever vite le niveau un peu plus. En revanche, on voit apparaître un joueur plus isolé avec la nationalité grecque et une note un chouïa inférieure par rapport à la ligue espagnole. Cependant, la comparaison se vaut pour un début homogène, tout dépendra surtout de vos préférences ici.

3. Ligue 1 / Arkema Première

Composition : Ismaëlo Ganiou (DC 77 - France), Nicolás Tagliafico (DG 78 - Argentine), Kevin Danois (MC 76 - France) et Lassine Sinayoko (BU 77 - Mali)

La Ligue 1 ne manque pas d'arguments pour être une Starter League de FUT solide dans EA FC 27. La France et l'Argentine sont deux nations sur lesquelles capitaliser. Cependant, comme précédemment, l'effectif de départ compte un joueur plus isolé avec le Malien qui aura plus de mal à trouver des compatriotes pour renforcer votre 11. Pour autant, le fait qu'elle affiche dès le début deux joueurs avec une même nationalité suffit à la placer au-dessus de son pendant allemand.

4. Bundesliga / Frauen-Bundesliga

Composition : Robin Koch (DC 79 - Allemagne), Daniel Svensson (DG 79 - Suède), Ezechiel Banzuzi (MC 73 - Pays-Bas) et Christian Kofane (BU 77 - Cameroun)

Bien sûr, la Bundesliga n'est pas un mauvais choix de Starter League pour débuter dans FUT sur EA FC 27. Seulement, il sera plus compliqué pour vous d'avoir rapidement un 11 performant. D'une part, un seul joueur est vraiment un ressortissant d'une nation associée à de grands joueurs, l'Allemagne en l'occurrence. D'autre part, aucun des joueurs de la composition de départ de partage de nationalité avec un autre. La synergie va donc prendre plus de temps à se mettre en place. Mais, comme vous allez le voir, ce n'est pas une fatalité non plus.

Notre conseil pour débuter si vous êtes un acharné du mode FUT

Oui, le choix de la Starter League pour bien débuter dans FUT a une certaine importance dans EA FC 27. Pour autant, les difficultés à tomber sur des cartes Ultimate Team de haut niveau peut vite être palliée si vous êtes un grand joueur du mode online. Ce top est surtout là pour offrir un tremplin plus solide dès le commencement aux joueuses et joueurs plus occasionnels. En revanche, si vous êtes assidus, vous pourrez rapidement remplacer les Fondations par des cartes plus optimales, quelle que soit votre ligue de départ. Alors si vous avez vraiment des affinités avec une plutôt qu'une autre, n'ayez pas peur de miser dessus.