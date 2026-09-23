Qui sont les meilleurs joueurs FUT dans EA FC 27 ? Alors que le jeu vient de faire son entrée sur le terrain, il est temps de faire la liste des meilleurs cartes.

Electronic Arts a dévoilé la liste des meilleures cartes de joueurs FUT pour EA FC 27. C'est l'occasion de savoir qui viser pour constituer l'équipe qui vous rendra indétrônable dans le mode Ultimate Team. On voit les figures phares de la dernière Coupe du monde se distinguer du côté des hommes mais aussi des joueuses de renom se distinguer du côté des femmes. Voici les deux tops.

Top des meilleurs joueurs FUT dans EA FC 27

La France et l'Espagne brillent de toutes leur force dans le mode Ultimate Team d'EA FC 27. 6 des meilleures cartes FUT proviennent d'un côté où de l'autre des Pyrénées. Sans surprise, Kylian Mbappé reste au sommet avec une note de 91. Cependant, il est rejoint en tête du placement avec le “cyborg” Erling Haaland, dont la carte gagne un point cette année. Le ballon d'or Ousmane Dembelé arrive juste après Rodri avec 90, suivi par son comparse du PSG Vitinha. Les attaquants on décidément la côté ! Voici le top des 9 meilleurs joueurs :

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 91 Erling Haaland (Manchester City) – 91 Rodri (Manchester City) – 90 Ousmane Dembélé (PSG) – 90 Vitinha (PSG) – 90 Harry Kane (Bayern Munich) – 90 Michael Olise (Bayern Munich) – 90 Pedri (FC Barcelone) – 90 Lamine Yamal (FC Barcelone) – 90

© EA

Top des meilleures cartes de joueuses dans le nouveau EA FC

Du côté des joueuses féminines, le duo de tête ne bouge pas d'un pouce avec les deux Espagnoles Alexia Putellas et Aitana Bonmatí. Cependant, si la première conserve la note impressionnante de 91 depuis plusieurs années, la seconde perd un point sur la nouvelle édition du jeu avec une note de 90. À ce titre, elle est à égalité avec Khadija Shaw qui fait une belle remontée parmi les meilleures cartes FUT d'EA FC 27 par rapport au dernier épisode. Voici le top 9 pour constituer un 11 de haute volée :

Alexia Putellas (London City Lionesses FC) – 91 Aitana Bonmatí (FC Barcelone) – 90 Khadija Shaw (Manchester City) – 90 Caroline Graham Hansen (FC Barcelone) – 89 Mariona (Arsenal) – 89 Ewa Pajor (FC Barcelone) – 89 Claudia Pina (FC Barcelone) – 89 Temwa Chawinga (Kansas City Current) – 89 Mapi León (London City Lionesses FC) – 88

© EA