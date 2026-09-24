Pour optimiser votre équipe dans Ultimate Team, vous aurez besoin de credits FUT. On vous aide à les gagner facilement et gratuitement avec notre guide EA FC 27.

Les crédits FUT d'EA FC 27 sont le nerf de la guerre pour constituer une équipe de choc. Avec la sortie de l'accès anticipé le 18 septembre, la communauté est déjà à l'affut des meilleures techniques pour obtenir facilement cette monnaie essentielle en jeu pour les amateurs du mode en ligne Football Ultimate Team. On fait le point avec vous sur ce qu'il y a de plus efficace.

À quoi servent les crédits FUT dans EA FC 27 ?

Les crédits FUT sont la monnaie gratuite d'Ultimate Team, contrairement aux Points FC. C'est d'ailleurs pourquoi Electronic Arts punit sévèrement celles et ceux qui s'en procurent sur des plateformes de revente externe. Ainsi, vous pouvez en gagner en jouant simplement à EA FC 27. Si les matchs et les objectifs à remplir sont un bon moyen d'en gagner facilement, la revente de carte est aussi l'un des piliers pour capitaliser dessus.

Les crédits FUT d'EA FC 27 sont principalement utilisés dans le cadre du marché des transferts. Cela veut dire qu'ils servent de monnaie pour acheter des joueurs ou en vendre in-game. Vous pouvez aussi vous en servir pour acheter des packs et autres éléments dans la boutique Ultimate Team, sans oublier les DCE qu'ils aident à compléter.

Quelles sont les meilleures méthodes pour avoir des credit FUT facilement ?

Vous l'aurez compris, les crédits FUT ne sont pas à négliger si vous êtes un joueur Ultimate Team sur EA FC 27. C'est pourquoi nous avons répertorié pour vous au moins quatre méthodes pour en gagner facilement à court et à long terme :

Profiter des meilleures offres au lancement d'EA FC 27

Jouer aux modes qui rapportent le plus de crédits FUT

Remplir les objectifs et DCE

Miser sur l'achat-revente à long terme

© Electronic Arts

Profitez du lancement d'EA FC 27 pour optimiser vos ventes FUT

Avec le lancement en deux temps d'EA FC 27, d'abord l'early access le 18 septembre, puis la sortie définitive le 25 septembre, les débuts du jeu sont une bonne opportunité d'obtenir facilement des crédits FUT. En effet, beaucoup cherchent à revendre ou acheter des cartes dans la précipitation. Alors notre premier conseil serait de vous fier à la web app pour surveiller au plus près les cartes échangeables du pack de démarrage.

De plus, les premières heures de lancement sont généralement celles où les prix sont les plus bas. Et pour cause, les joueuses et joueurs d'EA FC 27 revendent sous-évaluent souvent la valeur de nombreuses cartes que vous pourrez revendre plus tard bien plus cher. Investir est donc un bon moyen de remporter des crédits FUT astucieusement.

N'oubliez pas non plus les récompenses de transition pré-saison d'EA FC 27. Elles sont disponibles jusqu'au 16 octobre 2026. Or, ce serait vraiment dommage de passer à côté puisqu'elles représentent un capital de 20 000 crédits. De quoi bien commencer !

Concentrez-vous sur les modes qui rapportent le plus de crédits FUT

Comme on vous le disait, juste en jouant vous pouvez gagner déjà pas mal de crédits FUT dans EA FC 27. Le mode Ultimate Team vous propose lui-même plusieurs modes de jeu et même des compétitions. Le plus simple est encore de miser sur les affrontements Rivals qui peuvent rapporter jusqu'à 3 000 coins en cas de victoire et au minimum 300 si vous perdez. Mais selon votre envie de jouer ou non en ligne et surtout votre niveau, d'autres peuvent vous rapporter plus ou moins gros :

FUT Rivals : 300 à 3 000 crédits FUT selon que vous gagniez ou remportiez votre match + les récompenses hebdomadaires selon votre rang

: 300 à 3 000 crédits FUT selon que vous gagniez ou remportiez votre match + les récompenses hebdomadaires selon votre rang Squad Battles : des crédits à gagner chaque semaine hors-ligne en affrontement l'ordi

: des crédits à gagner chaque semaine hors-ligne en affrontement l'ordi FUT Champions : tournoi qui rapporte gros mais il faut parvenir à se qualifier

Remplissez vos objectifs et les DCE d'EA FC 27

Profiter tout simplement d'EA FC 27 est un bon moyen de vous donner des occasions de gagner des crédits FUT. Penser par exemple à remplir vos objectifs Ultimate Team ou encore dans The Grounds pour obtenir directement de la monnaie in-game, mais aussi des packs échangeable que vous pourrez revendre.

EA FC 27 inclut également une nouveauté qui va faire du bien à votre porte-monnaie in-game. Désormais, le jeu évaluent les cartes FUT seulement sur leur note globale et leur rareté. Il n'y a plus de contrainte de collectif. Grâce à cela, vous allez enfin pouvoir rentabiliser vos doublons auparavant invendables en les recyclant.

Pour finir, essayez tant que possible de compléter les séries de FUT Gallery. Grâce à cela, vous allez remporter des jetons Gallery. Il s'agit de l'une des nombreuses monnaie d'EA FC 27. Or, si elle est séparée des crédits FUT, vous pouvez vous en servir dans la boutique du jeu pour d'autres achats. C'est donc une alternative à ne pas négliger.

Pour avoir des crédits FUT sur la durée, misez sur l'achat et la revente

On a commencé par souligner combien il était facile de se faire des crédits FUT facilement au début d'EA FC 27. Cependant, il ne faut pas négliger la rentabilité sur la durée. C'est pourquoi l'achat-revente de cartes reste un des leviers les plus puissants du jeu pour remplir votre porte-monnaie in-game. Gardez en tête les techniques de départ et pensez à les appliquer et les optimiser sur le long terme :