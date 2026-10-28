La mise à jour 1.0.8 d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ajoute de nouveaux coffres communautaires avec des contenus gratuits à récupérer. On vous donna la liste des localisations.

Assassin's Creed Black Flag Resynced vient d'accueillir sa dernière grosse mise à jour, avec de nouveaux coffres communautaires à découvrir. Grâce à notre liste des localisations, ne passez pas à côté de ces nouveaux contenus gratuits, car chacun recèle une nouvelle tenu ou de quoi personnaliser votre navire.

Où trouver les 6 nouveaux coffres communautaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Assassin's Creed Black Flag Resynced est passé à la version 1.0.8. Cette mise à jour ajoute des contenus gratuits, dont plusieurs coffres communautaires. C'est l'occasion pour vous d'agrandir votre garde-robe, notamment avec des tenues tirées de moments-clés du scénario mais que vous ne pouviez plus porter ensuite. En plus de ça, il y a même des éléments de personnalisation très classes pour le Jackdaw.

Les joueuses et joueurs sont donc en chasse de ces nouveaux trésors. Mais, pour vous faire gagner du temps, nous avons listé la localisation des 6 nouveaux coffres communautaires de la version 1.0.8. Voici les coordonnées exactes pour être sûr de les trouver sans difficulté dans Assassin's Creed Black Flag Resynced :

579,54 : Figure de proue, coque, barre et voiles Ipswich

: Figure de proue, coque, barre et voiles Ipswich 136,628 : Tenue de simple marin

: Tenue de simple marin 816,524 : Tenue classique de Barbe noire

: Tenue classique de Barbe noire 517,719 : Tenue de naufragé

: Tenue de naufragé 249,4 : Tenue de plongée

: Tenue de plongée 106,28 : Tenue de soirée pour le théâtre

Comment récupérer les trésors des coffres communautaires ?

Grâce au différentes localisations des coffres communautaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous pouvez vous rendre très facilement à l'endroit où ils sont cachés. Pour cela, ouvrez votre carte et rentrez les coordonnées indiquées dans notre liste.

Lorsque vous êtes sur place, il y a plusieurs solutions selon où est caché le coffre communautaire en question. Par exemple, celui qui contient la tenue de Barbe noire est simplement posé sur une plage d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Par contre, d'autres sont sous l'eau. Dans ce cas, utilisez la cloche de plongée pour fouiller les fonds marins.

Dès que vous avez ouvert un coffre communautaire d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, le contenu est directement ajouté à votre inventaire. Par conséquent, vous retrouverez tout de suite les nouveautés de la mise à jour 1.0.8 dans les tenues d'Edward ou dans le menue de personnalisation du Jackdaw.