L’actualité autour de PlayStation n’aura pas été joyeuse ces derniers temps. Il faut dire que pour des millions de joueurs, l’abandon imminent du marché physique par la firme aura fait l’effet d’une véritable bombe. Et alors que le plaisir de pouvoir posséder nos jeux s’apprête définitivement à nous glisser entre les doigts, nous avons eu envie de replonger, non sans nostalgie, dans certaines des plus belles éditions collectors des jeux PlayStation… vendues avec disque. Car il est clair qu’à ce stade, c’est du collector comme on n’en verra plus jamais.

The Last of Us Part 2, Édition Ellie – 249.99$

Avec The Last of Us Part 2, Naughty Dog ne nous a pas seulement offert l’une des meilleures expériences vidéoludiques de ces dernières années : il nous a également offert l’une des éditions collectors les plus riches de l’histoire de PlayStation. Réplique du sac à dos d’Ellie en taille réelle accompagnée d’une réplique de son bracelet, mini-artbook, statuette d’Ellie, lithographie, boîtier steelbook, vinyle de la bande-son du jeu, bonus numériques et autres babioles… Celle-ci avait tout ce qu’il faut pour faire rêver les fans nord-américains, où elle est sortie en exclusivité.

Death Stranding, Édition Collector – 199.99€

Figurant parmi les titres les plus originaux et inattendus du catalogue de PlayStation, Death Stranding aura beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. En effet, jeu signé Hideo Kojima oblige, la nature de l’expérience aura profondément divisé les joueurs. Mais s’il y a bien une chose qui a mis tout le monde d’accord, c’est la qualité de son édition collector. Car en plus d’une belle mallette en forme de marchandise et d’un boîtier steelbook, elle permettait surtout d’obtenir une réplique de BB, aujourd’hui chérie par les fans du jeu.

God of War, Édition Stone Mason – 149.99$

Présente depuis la génération PS2 au sein du catalogue de PlayStation, God of War s’est incontestablement imposée comme l’une des franchises les plus fortes de la marque. Pour promouvoir la sortie du soft-reboot de 2018, Santa Monica Studio n’a donc pas hésité à déployer les grands moyens avec l’édition Stone Mason, remplie de goodies pour les collectionneurs : figurine de Kratos et Atreus, lithographie et steelbook exclusifs, carte tissée, mini-figurines, porte-clés… Dommage que là encore, seul le public nord-américain ait pu en profiter.

Ghost of Tsushima, Édition Collector – 189.99€

Assurément très en forme au cours de la génération PS4, PlayStation a multiplié les éditions collectors qui valaient vraiment le détour pour les joueurs les plus collectionneurs. Et quand on dispose d’un univers aussi envoûtant que Ghost of Tsushima, cela donne alors naissance à de magnifiques objets de collection, tels que le Masque Sakai sur son support d’exposition, la carte en tissu de l’île de Tsushima ou encore la réplique de la bannière de guerre Sashimono. Sans oublier, bien sûr, le fameux boîtier steelbook comme on les aime, en plus de différents bonus dématérialisés.

Horizon Zero Dawn, Édition Collector – 129.99€

Et parce que ce qui fait la force d’une édition collector n’est pas tant la quantité de goodies qu’elle renferme que la qualité des objets qu’elle propose, celle d’Horizon Zero Dawn reste également, à ce jour, l’une des plus intéressantes qu’ait pu proposer PlayStation à un tel prix. Car pour accompagner la statuette d’Aloy qu’elle contient, les joueurs ont également pu se délecter d'un boîtier steelbook exclusif et d’un petit artbook de 48 pages, ce qui tend à se faire de plus en plus en rare de nos jours. Et c’est sans compter les différents bonus in-game, toujours de la partie.