Il lui aura peut-être fallu près d’une bonne année avant de se rappeler à notre bon souvenir, mais ça y est : la machine Resonance A Plague Tale Legacy est définitivement lancée. Confirmé pour le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC à l’occasion du Xbox Games Showcase, le nouveau titre d’Asobo Studio s’est d’ores et déjà laissé approcher à deux reprises en l’espace de quelques semaines, nous offrant ainsi un aperçu détaillé de ce qui nous attend dans ce préquel aux aventures d’Amicia et Hugo. En marge de ces événements, nous avons également eu la chance de pouvoir nous entretenir avec Valérian Robert, lead level designer sur le projet, qui a accepté de revenir en notre compagnie sur les dessous de la création de ce nouvel opus.

Étendre l’univers d’A Plague Tale différemment

Tous les joueurs ayant terminé A Plague Tale: Requiem le savent, Asobo a apporté ce que l’on pourrait qualifier de point final à l’émouvante mais tragique histoire d’Amicia et Hugo. Pourtant, la scène post-générique nous le prouvait déjà : ce qui marquait la fin d’un chapitre pour la franchise n’était peut-être que le début d’un autre pour le studio. Et évidemment, nous en avons aujourd’hui la confirmation avec l’existence de Resonance A Plague Tale Legacy, qui conduira les joueurs à découvrir les aventures d’un autre personnage, Sophia, justement introduite dans le deuxième opus sorti en 2022. Mais cela veut-il dire pour autant qu’il était déjà acté pour le studio de prendre une telle direction à l’origine ? Oui et non, si l’on en croit Robert.

© Asobo Studio / Focus Entertainment

Dans les mois qui ont suivi la sortie de Requiem, Asobo a en effet envisagé plusieurs projets, parmi lesquels se trouvait notamment un nouveau jeu dans l’univers d’A Plague Tale. Et même si l’équipe sortait déjà de la production de deux volets pour cette franchise, c’est finalement cette idée qui a trouvé grâce aux yeux du studio, qui n’a pas perdu de temps pour la mettre en œuvre. « Assez vite, on a commencé à prototyper des choses sur ce qu’allait être Resonance », nous a expliqué Robert, en précisant que cette étape a commencé début 2023. Mais à l’époque, Asobo n’avait pas encore forcément en tête l’idée d’une si grosse production. « C’était un jeu un peu plus petit que ça ne l’est finalement », nous a-t-il révélé. « Mais l’essence du jeu était déjà là ».

« L’idée était d’étendre un peu l’univers mais avec une formule qui soit un peu différente. On a du combat, on a un peu plus de platforming, donc on a des choses qui n’étaient pas forcément présentes dans la formule A Plague Tale » ajoute Robert, avant de teaser d’autres surprises à venir dans les semaines précédant la sortie du jeu. Car bien que Resonance A Plague Tale Legacy ne soit pas pensé comme un spin-off, il tenait tout de même largement à cœur pour le studio de proposer une expérience qui se distingue autant que possible des deux premiers opus. « C’était un bon moyen d’étendre un peu l’univers d’A Plague Tale sans forcément partir sur un 3 », précise d’ailleurs le développeur.

© Asobo Studio / Focus Entertainment

Quant au choix de Sophia en tant que nouvelle protagoniste, il s’est lui aussi rapidement imposé comme une évidence pour le studio. D’abord parce que cette dernière « était un personnage très apprécié des fans d’A Plague Tale: Requiem », assure Robert, mais aussi parce que « c’était un personnage qui collait pas mal à cette nouvelle formule » mise en place pour Resonance A Plague Tale Legacy. D’autant plus que, même si rien n’avait été acté lors de la conclusion du deuxième jeu, l’idée d’exploiter le personnage de Sophia à l’avenir restait déjà « l’une des pistes possibles » pour Asobo. C’est donc finalement comme si l’ensemble convergeait dans une seule et même direction, que les créateurs bordelais ont embrassée sans concession.

Un nouveau défi pour Asobo Studio

Mais alors que l’on pourrait croire que la conception d’un troisième épisode représente une solution de facilité pour le studio, le fait est qu’il n’en est rien. Car comme nous avons pu le souligner lors de nos deux previews du jeu, Resonance A Plague Tale Legacy entend bousculer les codes de la franchise, avec un gameplay résolument plus orienté action. Ce qui, comme les fans d’A Plague Tale le savent, n’a jamais été le point fort de la série, dont le nerf de la guerre restait surtout l’infiltration. « Du combat, personne n’en avait jamais fait avant chez Asobo », nous a d’ailleurs confessé Robert, avant d’expliquer plus en détail tout le processus que cela a représenté pour eux durant la conception du jeu.

© Asobo Studio / Focus Entertainment

« Ça a été compliqué. Ça a été long. Il y a eu beaucoup d’itérations. On s’est pas mal cherchés sur cette formule de combat, pour trouver l’équilibre entre quelque chose de challengeant, mais qui reste quand même accessible en même temps. On a eu pas mal de versions où ça allait dans un sens ou dans l’autre, et par rapport à notre type de jeu, il fallait qu’on trouve le bon équilibre pour que ça s’intègre dans le flow de l’aventure ; mais qu’en même temps ça ne soit pas juste ‘je dégomme deux/trois ennemis hyper facilement et je passe à la suite de l’histoire’ »

Car du défi, Resonance A Plague Tale Legacy n’en manquera pas, au-delà même de ses combats. Les amateurs d’aventure seront par exemple ravis d’apprendre que de nombreuses séquences mêlant pièges mortels et énigmes seront également de la partie, ce qui rapproche davantage ce nouvel opus de franchises extrêmement populaires en la matière. « Forcément, il y a un peu d’inspiration de jeux d’action-aventure, des Uncharted, des Tomb Raider, d'Indiana Jones ; même si là c’est plus les films que le jeu », reconnaît ouvertement le créateur. « On essaye de faire en sorte que ce soit le plus juste possible, mais en gardant quand même un peu d’exigence par rapport à ça », ajoute-t-il ensuite au sujet des pièges.

© Asobo Studio / Focus Entertainment

Mais cela ne veut pas dire pour autant que Resonance A Plague Tale Legacy se contentera d’être « le Uncharted d’Asobo », insiste Robert. Car même si « beaucoup de gens dans l’équipe sont assez fans du travail de Naughty Dog », il leur tient tout de même naturellement à cœur de proposer une expérience qui leur est propre, et qui puisera d’ailleurs dans l’héritage des précédentes productions du studio. En particulier sur le plan narratif. « On a quand même voulu garder des personnages forts, une histoire qui peut être complexe, où il y a pas mal de liens, parce que c’est vraiment ça l’essence d’A Plague Tale », nous a-t-il précisé. Autant dire, donc, que les fans des aventures d’Amicia et Hugo ne devraient pas être dépaysés.

Revisiter la mythologie grecque

« Avoir joué aux deux A Plague Tale n’est pas du tout un pré-requis », prévient-il cependant. Car même si « les gens qui y ont joué trouveront par moments des connexions et des liens avec les précédents jeux », l’idée derrière Resonance A Plague Tale Legacy reste avant tout de raconter une histoire inédite, capable de s’adresser à un nouveau public en plus des fans de la première heure. Et pour ce faire, le jeu pourra là encore compter sur une nouvelle approche, avec l’introduction d’une dimension beaucoup plus mythologique dans le récit. « On a essayé de chercher l’inspiration dans la mythologie grecque sans tomber dans des clichés ou des choses déjà vues plein de fois », explique Robert. « L’idée c’est qu’on réinterprète aussi le mythe à notre façon par rapport à l’univers d’A Plague Tale, pour apporter quelque chose d’un peu frais ».

© Asobo Studio / Focus Entertainment

Cela a d’ailleurs tellement bien marché pour le studio que ce qui devait à l’origine n’être qu’un élément narratif a fini par devenir une mécanique de gameplay à part entière. Car comme révélé à l’occasion du Xbox Games Showcase, Sophia ne sera pas le seul personnage jouable dans Resonance A Plague Tale Legacy. À certains moments de l’histoire, le joueur sera également amené à incarner un mystérieux gladiateur, dont les liens avec l’héroïne sont encore à découvrir. Et même si ces séquences resteront fondamentalement très proches de celles de Sophia en termes de prise en main, Asobo en a tout de même profité pour apporter quelques nuances qui marqueront la différence.

« Au début, il y avait surtout le côté narratif. On voulait jouer là-dessus pour l’histoire. […] Et on s’est dit : ‘En fait, c’est cool à jouer. C’est sympa, avec un personnage dont on ne sait pas encore grand-chose. Jouer sur ce côté mythologique et pouvoir le jouer directement plutôt que d’avoir juste une cinématique, ça peut être super intéressant’. Et c’est là qu’on a commencé à itérer avec cet autre gameplay et cette autre temporalité ».

© Asobo Studio / Focus Entertainment

Bien sûr, les joueurs peuvent également s’attendre à d’autres nouveautés en parallèle. Outre les combats et les séquences mythologiques, l’ajout d’une touche de saut a par exemple permis à Asobo d’offrir à Resonance A Plague Tale Legacy une liberté de mouvements inédite par rapport aux précédents opus. « Rien que le fait d’avoir la possibilité de sauter librement, là où avant c’était purement contextuel, ça change énormément », se réjouit le lead level designer. « Plus on offre de la liberté aux joueurs, plus il y a de possibilités ». Ce qui n’empêchera pas, toutefois, Resonance A Plague Tale Legacy de rester une expérience linéaire dans l’âme, sans espaces aussi ouverts que La Cuna de Requiem.

Des surprises restent à découvrir

Reste maintenant plus qu’à découvrir tout cela, et bien plus encore, par nous-mêmes dans le jeu, qui sera l’un des premiers à donner le coup d’envoi d’une rentrée 2026 surchargée en nouvelles sorties. Car même si notre dernière preview nous a permis d’avoir un aperçu encore plus étendu des aventures de Sophia, le fait est que nombre d’éléments sont encore gardés sous silence par Asobo pour le moment. « Ce que t’as pu voir dans le niveau n’est pas forcément représentatif de toute l’aventure », nous avait notamment assuré Robert à l’issue de notre première approche avec le jeu. Rendez-vous le 27 août prochain, donc, pour découvrir l’étendu de ce que nous réserve Resonance A Plague Tale Legacy sur PS5, Xbox Series et PC.