Intergalactic The Heretic Prophet devrait devenir l'une des nouvelles vitrines de PlayStation. Alors que l'horizon de la sortie commence à se préciser, voyons ce qu'on attend le plus du nouveau Naughty Dog.

Cela fait maintenant 13 ans que Naughty Dog n'a pas sorti de nouvelle licence. Loin d'être un cas à part, le studio nous avait habitué à bien plus de diversité dans ses premières années. C'est pourquoi l'annonce d'Intergalactic The Heretic Prophet est un événement pour les fans et les joueuses et joueurs PlayStation en général. Plus qu'un nouveau jeu frappé du sceau de la patte rouge, c'est une nouvelle licence qui va voir le jour, espérons-le, courant 2027.

Ce qu'on attend vraiment d'Intergalactic The Heretic Prophet

Bien que Naughty Dog se soit fait une réputation d'excellence dans l'industrie et auprès du public depuis son arrivée dans l'escarcelle PlayStation, il y a une étrange attente autour du studio à la patte rouge. Là où on laisse Santa Monica tranquille avec l'unique licence God of War depuis des décennies, beaucoup réclament de la nouveauté de la part des Dogs. Qu'à cela ne tienne, il va y avoir du sang frais prochainement avec un certain Intergalactic The Heretic Prophet.

C'est un nouveau chapitre qui va bientôt s'écrire avec Intergalactic. Renouant avec la science-fiction comme on la connaissait dans Jak and Daxter, Naughty Dog s'éloigne ici de l'ancrage réaliste d'Uncharted et The Last of Us, deux licences ancrées dans le vrai monde. Cette fois, nous allons incarner Jordan A. Mun, une chasseuse de prime partie en mission sur la planète perdue de Sempiria. Forcément, ce changement de cap intrigue et après un premier trailer aux Game Awards 2024, on à beaucoup d'attente maintenant qu'on sait que le jeu va de nouveau se montrer en 2027.

© SIE / Naughty Dog

On espère que le gameplay d'Intergalactic offrira un vrai renouveau à la formule Naughty Dog

On le sait, on commence par enfoncer une porte ouverte. Même si, personnellement, on adore le gameplay à la Naughty Dog et, notamment, comment il s'est perfectionné jusque dans The Last of Us Part II, on a bien conscience qu'il manque aujourd'hui d'un vent de fraîcheur. C'est pourquoi Intergalactic se doit de sortir des sentiers battus.

En proposant un jeu de science-fiction qui reprend des armes à la Star Wars, entre pistolets et 'sabre' laser, Intergalactic devrait radicalement changer l'approche des combats. Maintenant, c'est à Naughty Dog de prouver qu'il a raison de prendre des risques. Cela dit, on espère aussi que l'exploration et les interactions sauront se renouveler. Bien sûr, il ne s'agit pas de dénaturer la formule initiale, mais de l'emmener plus loin pour une expérience plus riche encore.

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Intergalactic doit avoir une histoire à la hauteur de The Last of Us

Celui-là, c'est LE point sur lequel on sera le plus intransigeant vis-à-vis d'Intergalactic. Puisqu'on retrouve Neil Druckmann au commande, soit le co-créateur de The Last of Us et celui qui a repris en main Uncharted 4 après le départ d'Amy Hennig, soit des jeux reconnus pour leur finesse et leur puissance narrative, on ne peut pas attendre moindre de la suite.

Les premiers éléments montrés dans le trailer d'annonce d'Intergalactic The Heretic Prophet laisse déjà envisager un jeu avec des thèmes profonds. Déjà, pour la première fois depuis Crash Bandicoot, Naughty Dog va nous présenter une aventure solitaire, sans compagnon aux côtés de Jordan. La solitude sous-tendra un récit qui interrogera notamment les croyances, la foi intérieure ou encore la morale.

Sempiria et tout l'univers d'Intergalactic doivent quelque chose à raconter

Cela va de paire avec le point précédent, mais on attend vraiment que Naughty Dog développe une narration environnementale riche pour Intergalactic The Heretic Prophet. Uncharted savait déjà nous émerveiller avec ses environnement riche en détails qui nous plongeait dans un pays et une époque. Mais The Last of Us allait plus loin encore en exploitant la mémoire des lieux. Que ce soit dans la Part 1 ou 2, il suffit d'observer un décor pour comprendre le vécu qu'il a abrité par le passé.

D'ores et déjà, on sait qu'Intergalactic intégrera une ancienne civilisation sur une planète dont personne ne réchappe. On s'attend donc à traverser des ruines et des décors cryptiques, peut-être un peu à la manière de Saros, le dernier jeu de Housemarque, ou encore Elden Ring, cité comme référence par Druckmann ? En tout cas, on compte vraiment sur Naughty Dog pour mettre sur pied un lore dense qui puisse se lire à travers le monde qui nous entoure.

© Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Intergalactic nous promet d'être un jeu hyper-référencé

Le premier trailer nous a aussi donné un aperçu des références qui ont inspiré le jeu de science-fiction de Naughty Dog. L'ambiance visuelle et sonore des années 1980 imprègnent déjà Jordan et son vaisseau. En plus de cela, Neil Druckmann a explicitement mentionné des œuvres telles qu'Akira et Cowboy Bebop parmi ses inspirations. On ne doute pas que lui et ses équipes ont puisé leur matière dans bien d'autres titres marquants afin de nourrir Intergalactic.

Mais ce n'est pas tout ce qu'on entend quand on parle de références. On veut aussi retrouver dans Intergalactic toutes sortes de clins d'œil à d'autres jeux Naughty Dog et licences PlayStation. La chasse aux Easter egg est un vrai plaisir de fans. Alors on a hâte de voir comment le studio aura pu rendre hommage à ses précédents travaux et à ceux de ses confrères.

On veut se balader avec Jordan en écoutant une playlist remplie de bangers

Il est clair que la musique occupera aussi une place importante dans Intergalactic. Le trailer d'annonce montre le lecteur de CD de Jordan et le champ d'énergie de son épée laser ressemble à un égaliseur. À ce titre, on a pu lire des commentaires de fans sur la toile qui espéraient pouvoir écouter de la musique pendant leur exploration.

En plus de cela, Naughty Dog a su construire une BO solide et iconique avec The Last of Us Part II. Donc quand on entend 'It's a Sin' des Pet Shop Boys résonner dans le vaisseau de Jordan, on se dit forcément qu'on aura de grosses inspirations 80s pour la musique d'Intergalactic. On attend plus que de voir ce que Druckmann et son équipe nous réserve comme playlist.

On espère que Naughty Dog repoussera les limites techniques de la PS5

Pour finir, il est évident qu'on attend de Naughty Dog une nouvelle démonstration technique. Si Crash Bandicoot et Jak and Daxter avaient des esthétiques cartoon hyper sympa, le passage à la PS3 a propulsé le studio dans une nouvelle ère. La saga Uncharted s'est constamment dépassée avec des décors époustouflants. Même 10 ans après sa sortie, difficile de ne pas être ébahi par A Thief's End. Alors on en attend de même pour Intergalactic.

En même temps, le prochain Naughty Dog a peut-être un avantage pour nous en mettre plein la vue. Tout comme The Last of Us Part II sur PS4, il devrait arriver en fin de génération sur PS5. En ce sens, Intergalactic devrait tirer profit de toutes l'expérience acquise sur la console par les équipes, notamment grâce à leurs divers remasters et remakes. Mais plus que de beaux graphismes, on veut aussi un jeu fluide bourré d'animations innovantes. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'en 2027 pour voir si ces attentes pourront être satisfaites.