Que les fans de Mobile Suit Gundam se tiennent prêts à monter à bord de leur mecha, car une nouvelle guerre spatiale s’annonce en 2027. Dans les garages de Bandai Namco, une aventure inédite se prépare. Gundam Rogue Orbit sera-t-il enfin le jeu d’action rêvé ? Nous avons pu l’essayer sur PS5.

Créée il y a presque 50 ans par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate, la licence Mobile Suit Gundam a vu passer un bon paquet de jeux. Pourtant, rares sont ceux qui ont réussi à convaincre les fans. Mais Bandai Namco ne compte pas abandonner son univers mecha fétiche. Au contraire, une nouvelle ère s’annonce avec la préparation d’un film live-action et d'une nouvelle série. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tout nouveau jeu d’action, Gundam Rogue Orbit. Attendu sur PC, Xbox Series X|S et PS5 le 5 mars 2027, nous avons commencé à nous faire la main dessus à travers 3 missions différentes. Le jeu a clairement beaucoup à prouver encore, mais il a commencé à éveiller notre curiosité.

Une nouvelle saga démarre avec Gundam Rogue Orbit

Série de science-fiction mythique, Gundam a donné naissance au genre du real robot en 1979. Son univers réaliste et ses intrigues complexes mêlant machines, intelligence artificielle et guerres spatiales ont créé un précédent pour les fans qui en attendent toujours beaucoup de chaque nouvelle aventure dans cet univers. Or, Rogue Orbit va lancer une saga inédite, ce qui est un gros pari tout de même de la part de Bandai Namco.

Pour l’instant, Gundam Rogue Orbit reste encore assez évasif sur le cœur de son histoire. Mais les bases du scénario nous semblent déjà prometteuses. Le jeu nous place dans la peau de RE-X, le pilote du Mobile Suit Gundam Helix. Voguant dans l’espace depuis 3 ans en compagnie de son Haro, Vii, il prend part à la lutte contre la menace croissante de l’Apocalypse.

© Bandai Namco

Là où Gundam Rogue Orbit commence à capter notre attention, c’est quand il évoque le recrutement de nouveaux membres pour l’escouade formée autour de RE-X et les alliances à nouer pour repousser l’Apocalypse. Au fil de l’aventure, des compagnons de route vont donc se joindre à nous pour renforcer notre bataillon, aussi bien à distance que sur le terrain.

Notre preview de Gundam Rogue Orbit nous a donné l’occasion de partir en mission en compagnie d’Elaine, une combattante aguerrie, tout en restant en contact avec d’autres alliés à distance. Même si les interventions en combat sont restées plutôt anecdotiques, les échanges entre Elaine et l’équipe de la base ont donné vie à notre expérience. Il y avait comme un petit goût de Star Fox dans cette configuration, avec un ton toutefois plus solennel.

Cela dit, RE-X nous a semblé en retrait lors de ces échanges. Difficile pour l’heure de cerner sa personnalité, si bien qu’on craint déjà de voir le héros s’effacer au profit du casting secondaire. On ne s’attend donc pas à une figure aussi mythique qu’un Amuro Ray ou même un Yu Kajima. Or, avec un protagoniste totalement nouveau, qui ne s’appuie sur aucun autre jeu ou série préalable, on espère quand même que Bandai Namco va réussir à mettre en scène un personnage marquant. Alors en attendant d’en apprendre davantage à son sujet, c’est sur le gameplay qu’on s’est concentré.

Un jeu d’action pas aussi effréné qu’il le prétend

La preview de Gundam Rogue Orbit nous a entraînés dans 3 missions différentes, principalement à travers deux décors : une base spatiale et le désert de Mars. L’univers du jeu commence ainsi à montrer doucement qu’il disposera de plusieurs types d’environnements, un bon point pour commencer.

Nous sommes donc montés à bord du Mobile Suit de notre choix parmi trois ensembles préparés à l’occasion de cette preview. Même si nous n’avons pas nous-mêmes pensé ces configurations, la personnalisation devrait occuper une place importante dans Gundam Rogue Orbit et cet avant-goût n’est pas pour nous déplaire. Au contraire, il nous a montré qu’on pouvait aussi bien monter à bord d’un robot conçu pour le corps-à-corps pur, qu’opter pour un ensemble plus mobile. Ça colle évidemment à l’esprit de la franchise, mais cela promet également d’offrir un véritable intérêt stratégique selon les missions.

© Bandai Namco

Pour le moment, ces dernières semblent surtout se décliner entre hordes de monstres à éliminer et combat de boss, avec éventuellement des éléments à récupérer dans l’environnement. Nous avons donc arpenté les décors mentionnés en terrassant tous les adversaires sur notre chemin avec certes une grande fluidité, mais aussi une lenteur dans l’exécution. Alors que Gundam Rogue Orbit se dit lui-même comme un jeu d’action avec un rythme hyper soutenu, disons que nous avons été un peu confus au début de notre prise en main.

Cela dit, une fois qu’on a appréhendé cette lenteur, Gundam Rogue Orbit se prend très bien en main. Pas de difficulté particulière dans la conduite du Mobile Suit puisqu’on dispose du traditionnel combo d’attaques légères ou lourdes. La mobilité du mecha permet en plus de varier les enchaînements en l’air (un vrai plaisir avec le fouet notamment), sans compter les attaques spéciales qui se chargent rapidement pour faire de gros dégâts aux ennemis. Le système de combat reste donc classique mais au moins ça le rend accessible.

Là où le bât blesse, c’est que notre preview de Gundam Rogue Orbit ne nous a opposé aucune difficulté. Certes, la formule bien huilée fonctionne très bien sur le papier, mais elle s’essouffle très vite sans challenge. Heureusement, Bandai Namco a pensé à un système de cooldown pour ajouter un peu de stratégie et nous obliger à ne pas spammer les boutons. Mais ce n’est pas suffisant pour que les batailles nous passionnent vraiment. Les ennemis sont relativement peu virulents, peu variés et peu nombreux, dans des environnements qui nous paraissent alors très vides. Seul le combat de boss face au General Class Apocalypse Drake nous a emballés avec ses différentes phases d’affrontement et des techniques bien plus redoutables. Alors à défaut d’un gameplay aussi explosif qu’espéré, on a au moins pu se réjouir de la mise en scène spectaculaire du jeu.

© Bandai Namco

Gundam Rogue Orbit relève la barre technique de la licence

Même si les batailles ne sont pas (encore ?) aussi intenses qu’on le souhaiterait pour un jeu Mobile Suit Gundam, ce Rogue Orbit montre déjà qu’il a les capacités d’en mettre plein les yeux. Les équipes de Bandai Namco donnent des accents épiques à l’aventure à travers des cinématiques spectaculaires, à base de plans larges sur cet espace si vaste et de plans bien plus serrés quand on monte à bord de notre mecha. On a aussi beaucoup apprécié les thèmes musicaux qui sonnent couleur locale selon le décor ou montent en puissance pendant les affrontements. Au moins, le jeu semble vouloir se caler sur les standards des anime.

D’une manière générale, ce Gundam Rogue Orbit va déjà plus loin graphiquement que le Gundam Breaker 4 de 2024, qui faisait daté. Notre preview PS5 nous a aussi montré une version fluide, sans le moindre ralentissement. Les combats, même celui face au boss avec tous les projectiles à l’écran, se sont vraiment déroulés sans accroc. Bien sûr, le jeu est encore en plein développement et peut évoluer largement pendant les 5 mois qui nous séparent de sa sortie. Mais ça nous laisse déjà espérer une mouture bien huilée pour le 5 mars 2027.

On attend Gundam Rogue Orbit… avec une curiosité encore timide

Gundam Rogue Orbit va donc marquer le début d’une nouvelle ère dans la franchise. Mais le jeu a encore fort à faire s’il veut vraiment se présenter comme la relève tant espérée par les fans. La proposition joue la sécurité d’une certaine manière avec un système de combat classique, mais elle va devoir considérablement se muscler pour nous emporter avec elle. Toute la partie personnalisation semble en outre très prometteuse, mais nous en avons trop peu vu pour être fixés à cette heure. Au moins, on est rassuré de voir que les performances ont l’air de tenir la route, laissant envisager une belle expérience si Bandai Namco parvient à donner un coup de boost là où le gameplay en a besoin.