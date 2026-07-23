Le film live-action Gundam de Netflix boucle enfin son tournage après plusieurs remaniements du projet. Mais ce n'est pas la seule surprise pour la franchise cette semaine.

Ça s'active drôlement autour de la franchise Gundam. Alors que l'anime d'origine s'apprête à fêter ses 50 ans d'ici à 3 ans, elle promet de passer un nouveau cap sous peu avec le film live action pour Netflix. Ce dernier vient justement d'annoncer une bonne nouvelle : le tournage est fini, ça y est ! On peut enfin se préparer à découvrir cette adaptation qui rend curieux, en sachant que ce ne sera pas la seule nouveauté pour les fans de mecha et de science-fiction.

C'est une fin de tournage pour le film Gundam de Netflix

Maintenant c'est officiel, les caméras ont cessé de tourner sur le plateau du film live-action Gundam de Netflix. Cette co-production de Legendary Entertainment et Bandai Namco Filmworks avait choisi l'Australie comme décor pour adapter l'œuvre de Yoshiyuki Tomino.

Cette nouvelle version de Gundam a été confiée au réalisateur Jim Mickle, déjà connu chez Netflix pour son travail sur Sweet Tooth. Habitué des œuvres fantastiques donc, il s'attaque cette fois à un univers de science-fiction cultissime. Et il s'est entouré d'un casting de choix pour mener à bien son projet :

Sydney Sweeney (Euphoria)

Noah Centineo (À tous les garçons que j'ai aimés)

Jackson White

Shioli Kutsuna

Michael Mando

Nonso Anozie

Jason Isaacs

Gemma Chua-Tran

Javon Walton

Oleksandr Rudynskyi

Ida Brooke

Pour l'heure, Netflix a encore dévoilé peu de détails sur le film Gundam. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira d'une histoire inédite. On y suivra deux pilotes de Mobile Suits appartenant à deux camps opposés mais contraints de s'allier en pleine guerre spatiale. Comme souvent avec les adaptations live d'anime, on oscille entre curiosité et méfiance. On attend donc la date de sortie pour savoir quand on pourra enfin se faire notre avis.

Encore plus de Mobile Suit en anime ?

Si l'idée d'un film live-action Mobile Suit Gundam ne vous emballe pas, peut-être serez-vous plus attentif à l'annonce de ce soir. En effet, dans le cadre de la Comic Con de San Diego, Bandai réserve une surprise aux fans. Il semblerait qu'un nouvel anime soit en passe de s'annoncer. Rendez-vous à 20 heures sur la chaîne YouTube de la franchise pour découvrir cette nouveauté mystérieuse.