Le film live-action The Legend of Zelda donne quelques nouvelles. Voici ce que l'on peut apprendre de neuf sur ce long-métrage tant attendu par les fans de Nintendo.

Outre les jeux, Zelda aura aussi droit à son adaptation cinématographique avec le très attendu The Legend of Zelda en live-action. Si, pour le moment, les informations à son sujet sont peu nombreuses, on peut déjà en apprendre un peu plus sur sa fenêtre (très large) de sortie. Explications.

Quand sortira le film live Zelda ?

C'est confirmé : le très attendu film live-action de The Legend of Zelda sortira avant la fin de la décennie. L'attente sera donc encore longue, de quoi décevoir les fans qui espéraient pour la plupart pouvoir voir le film en 2026... Ce projet, dévoilé par Nintendo dans son dernier rapport financier, s'inscrit dans une nouvelle stratégie cinématographique de la société. Avec déjà le succès de Super Mario Bros. en 2023, Nintendo semble prêt à transformer son univers de jeux emblématiques en films. Voici ce que l’on sait de cette adaptation tant attendue.

Annoncé officiellement l’année dernière, le film live-action de The Legend of Zelda sera réalisé par Wes Ball, connu pour ses films Le Labyrinthe et Kingdom of the Planet of the Apes. La production sera assurée par Avi Arad, une figure du cinéma d’adaptation. Avec a ses côtés de Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et Zelda. Cette équipe promet de donner une dimension inédite à l'univers de Zelda.

Une inspiration Miyazaki

Wes Ball a expliqué qu’il souhaitait donner à ce film un style proche des œuvres de Miyazaki, réalisateur emblématique de Mon Voisin Totoro et Le Château ambulant. L'idée est de créer une version "sérieuse" et "réaliste" de Zelda. Celle-ci mêlerait la beauté et la poésie du monde de Hyrule. Contrairement à d'autres productions, Ball souhaite éviter l’usage excessif du motion capture, préférant s'appuyer sur des effets pratiques pour renforcer l’aspect visuel et rendre le monde du jeu tangible et immersif. L’intrigue reste encore un mystère. Mais les déclarations de Wes Ball laissent penser que le film ne sera pas une simple adaptation du jeu.

Source : Nintendo