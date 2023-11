LEGO a récemment officialisé un leak concernant un produit très attendu par les fans, une nouvelle qui va ravir de nombreux amateurs de petites briques. Et même bien plus encore.

Les leaks relatifs à LEGO sont habituellement crédibles, et c'est ainsi qu'en octobre dernier, nous avions évoqué un imposant set Marvel. Eh bien il s'avère que celui-ci vient d'être confirmé par l'entreprise danoise. Et c'est du lourd puisque ce n'est rien d'autre que la célèbre tour Avengers. Dans toute sa majesté.

Une belle confirmation pour un set LEGO ultra attendu

Ce qui n'était à l'origine qu'une rumeur est à présent confirmé : la tour Avengers est bien une réalité. Son lancement est prévu pour ce mois de novembre 2023. Plus précisément le 24. Le set, identifié sous le numéro de série 76269, s'annonce comme la pièce la plus imposante de l'année pour la collection Marvel. Avec ses 5200 briques, elle s'élève à plus de 89 cm et comprend pas moins de 31 minifigures. Plus qu'un simple set à assembler, cette tour Avengers constitue également un élément de décoration assez remarquable pour tous les passionnés de l'univers Marvel et de ses super-héros.

De par son aspect imposant (90 cm) et la complexité de sa construction, LEGO conseille tout de même d'avoir au moins 18 ans. Donc définitivement, il ne s'agit pas d'un set à destination des enfants. Bien au contraire. Pour les personnages, le casting de héros comprendra plusieurs versions d'Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Falcon, Vision, Antman, la Guêpe, Hulk, Thor et même War Machine. Evidemment vous pouvez aussi retrouver un lot de méchants histoire de reproduire de nombreuses batailles. Hélas, tout ceci a un prix et il faudra compter la jolie somme de... 499 dollars.

Un set monstrueux

Pour mémoire, la Tour Avengers, également connue sous le nom de Stark Tower, est un bâtiment fictif dans l'univers Marvel Comics. Elle est située à Midtown Manhattan, New York et elle sert de quartier général aux Avengers. À l'origine propriété de Tony Stark, la tour est un gratte-ciel de haute technologie qui sert non seulement de résidence personnelle à Stark et à certains membres de l'équipe, mais aussi de base d'opérations pour les Avengers.

Elle est équipée des dernières innovations technologiques et systèmes de défense, souvent alimentée par un réacteur ARC, et dispose de zones spécifiques pour la recherche. Mais aussi l'entraînement et la maintenance du matériel des Avengers. La tour apparaît dans de nombreux films, bandes dessinées et jeux vidéo de l'univers Marvel, devenant l'un des symboles les plus emblématiques de chez Marvel. Bref, il fallait bien que LEGO s'y attaque une bonne fois pour toute.

De votre côté, que pensez-vous de la confirmation de la tour Avengers ? Est-ce un set qui pourrait vous intéresser ?