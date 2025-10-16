Même après un quart de siècle, la licence de cartes à jouer et à collectionner Yu Gi Oh parvient encore à surprendre ses fans avec une annonce qui était extrêmement attendue.

Malgré la disparition de son auteur, Kazuki Takahashi, le manga Yu Gi Oh brille encore d'une belle aura. L'anime est toujours aussi culte chez les millenials et la gen Z, tandis que le jeu de cartes enchaîne les nouveautés de taille. Mais, cette fois, l'éditeur Konami fait une annonce qui va faire briller les yeux des fans plus que jamais. C'est un changement qui va particulièrement plaire aux plus collectionneurs d'entre eux.

Yu Gi Oh annonce enfin des cartes que tout le monde voulait

Les TCG sont toujours aussi populaires, si ce n'est plus ces dernières années. On le constate aisément avec le lancement de nouvelles licences, à l'instar de Disney Lorcana, ainsi que de partenariats aussi étonnant que prestigieux, comme ceux annoncés chez Magic. Dès lors, pour rester dans la course, il faut réussir à suivre les tendances et parvenir à se renouveler. C'est le défi que semble s'être lancé Yu Gi Oh.

Après une collaboration inattendue avec eFootball, Yu Gi Oh continue de surprendre en faisant une annonce qui va enflammer le cœur des fans. Après 26 ans d'existence, le TCG tiré du manga culte est sur le point d'accueillir de nouvelles cartes et pas n'importe lesquelles. C'est une vraie nouveauté qui va enfin rattraper la concurrence.

Yu Gi Oh va enfin se mettre à la production de cartes full art. Il s'agit de ces modèles dont l'illustration ne se cantonne pas à un simple cadre, mais occupe tout l'espace de la carte. Ce sont généralement des modèles plus rares que les collectionneurs s'arrachent.

Pour le moment, Konami s'est juste contenté de cette annonce. Pas encore de date de sortie, donc. Toutefois, des détails supplémentaires seront bientôt partagés. En tout cas, une chose est sûre, ça va être l'occasion de redécouvrir le Magicien des ténèbres, le Dragon blanc aux yeux bleus et toute l'armada de Kuriboh sous un tout nouveau jour.