Un peu plus d’un an après le décès de Kentarō Miura, créateur de Berserk, un autre grand nom du manga est décédé. Nous venons d’apprendre la mort du créateur de Yu-Gi-Oh.

Triste nouvelle au réveil ce matin. Les médias japonais ont annoncé la mort du mangaka Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh.

Le créateur de Yu-Gi-Oh décédé

L’univers du manga perd encore une de ses légendes. Connu mondialement pour le manga Yu-Gi-Oh publié entre 1996 et 2004, Kazuki Takahashi est mort à l’âge de 60 ans. D’après la chaîne NHK, le mangaka a été retrouvé mort ce 6 juillet près de la ville de Nago, dans la préfecture d'Okinawa. Selon les premières informations, il s’agirait d’un accident de plongée sous-marine qui lui aurait été mortel.

Friand de Donjons et Dragons et de Magic, Kazuki Takahashi s'était inspiré de ses passions pour créer Yu-Gi-Oh, un shonen au succès immense des années 90 où des individus se battent lors de duels de cartes. Chez nous, Yugi et toute sa bande sont arrivés en 2000 et le succès a été immédiat. En peu de temps, le manga était devenu un phénomène mondial grâce à son jeu de cartes qui continue de cartonner. Dans l’univers du jeu vidéo, l'œuvre a connu un second souffle grâce à Yu-Gi-Oh! Master Duel, le free-to-play qui battait des records début 2022. Takahashi avait continué à créer différents animés dérivés de Yu Gi Oh, dont Zexal, avant de réduire ses activités de mangaka.