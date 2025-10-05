Amateurs de cartes à jouer et à collectionner, Magic the Gathering a de très belles annonces pour vous, parmi lesquelles de vraies surprises. Ça va plaire !

Il va pleuvoir des cartes. Le week-end dernier s'est tenu la MagicCon d'Atlanta, le rendez-vous incontournable pour tous les fans du TCG Magic the Gathering. Cette année encore, on peut que la convention valait franchement le détour. Les annonces ont plu de toutes parts, avec de très grosses surprises dans le lot. La fin d'année 2025 et surtout l'année 2026 vont être bien remplies, vous êtes prévenu.

Des extensions Magic d'exception se dévoilent

Le multivers de Magic n'a pas fini de s'étendre. Wizards of the Coast annonce un tas de nouvelles extensions qui vont vous entraîner dans des univers hyper cultes de la Pop culture, et d'autres déjà très populaires chez les fans du TCG. Dites-vous qu'entre octobre 2025 et novembre 2026, ce sont en tout 7 nouveautés qui ont été présentées et datées.

Les fans Magic de la première heure auront le plaisir de retourner à Arcavios en avril prochain. Ce sera l'occasion d'explorer la vie en dehors du campus grâce à l'extension Les Secrets de Strixhaven. Mais, ce qu'ils attendent certainement le plus, c'est la conclusion de l'arc narratif actuel du TCG, qui se jouera dans un an, en octobre 2026, avec le set Reality Fracture.

Côté collaborations, le programme est très chargé ! Ne serait-ce que pour boucler l'année 2025, nous aurons droit aux extensions PlayStation et les nouvelles cartes Final Fantasy. Par la suite, Magic the Gathering poursuivra son exploration d'univers dans lesquels elle a déjà mis le pied avec un nouveau set Marvel Super Heroes, qui rebondit sur celui dédié à Spider-Man, et un consacré au Hobbit après les cartes iconiques du Seigneur des Anneaux. Pour finir, elle s'envolera pour une galaxie qu'elle n'a encore jamais exploré avec une extension Star Trek.

Planning 2026 des nouveautés MTG

Les nouveautés Magic the Gathering annoncées durant la MagicCon arriveront essentiellement entre le printemps et l'automne 2026. Malgré tout, les mois d'octobre et décembre 2025 accueilleront plusieurs sets très attendus au sein de la communauté des gamers :

27 octobre 2025 : Secret Lair PlayStation

: Secret Lair PlayStation 5 décembre 2025 : Final Fantasy

: Final Fantasy avril 2026 : Les Secrets de Strixhaven

: Les Secrets de Strixhaven juin 2026 : Marvel Super Heroes

: Marvel Super Heroes août 2026 : Le Hobbit

: Le Hobbit octobre 2026 : Reality Fracture

: Reality Fracture novembre 2026 : Star Trek