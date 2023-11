Même si vous n'avez jamais suivi Yu-Gi-Oh de votre vie, peu importe le format, impossible d'être passés à côté du phénomène interplanétaire. En 2022, la licence et les fans ont été bouleversés par la disparition du créateur Kazuki Takahashi. Il s'est éteint à 60 ans, un âge encore jeune, mais Takahashi-san est mort en héros puisqu'il a sauvé une personne de la noyade. Malheureusement, au prix de sa propre vie. Mais son héritage ne va pas s'envoler et il y a une belle surprise pour les fans français.

Yu-Gi-Oh est avant tout un manga publié entre 1996 et 2004 qui, par la suite, a connu de nombreuses adaptations. La plus populaire d'entre elles n'est autre que le jeu de cartes à jouer et collectionner, mais la licence a aussi plusieurs séries d'animations à son actif avec la dose de spin-off. L'intermédiaire, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, est celle qui nous intéresse aujourd'hui. ADN (Anime Digital Network), l'une des principales plateformes de SVOD spécialisées dans l'animation japonaise avec Crunchyroll, a un cadeau pour le mois décembre.

La saison 4 de Yu-Gi-Oh GX sera disponible, pour la première fois en France, dans quelques jours seulement. « La Saison 4 de l’anime Yu-Gi-Oh! GX sera diffusée pour la toute première fois en France sur ADN le 1er Décembre 2023 ! » annonce le service sur X. Une saison 4 diffusée au Japon en 2007, deux ans après la sortie de la série chez nous. Ces épisodes se déroulent dix ans après les événements du show original et raconte l'épopée de Jaden Yuki. Un jeune homme qui intègre la Duel Académie avec pour but d'être le meilleur.

Comment voir Yu-Gi-Oh Duel Monsters saison 4 en France ? Il suffit de vous abonner à ADN pour 6,99€ pour la formule streaming, ou 14,99€ pour l'offre streaming + téléchargements. Chaque mois, vous pouvez télécharger un nombre limité de contenus, en l'occurrence 13. Anime Digital Network est disponible sur le web, Apple TV, box Orange, sur mobile ou encore via Prime Video.