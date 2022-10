Cet été, nous avons appris le décès du créateur de Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi. Plusieurs mois après ce dramatique événement, nous en savons plus sur les causes de sa mort. Il aura été un héros jusqu'au bout.

Les circonstances entourant la mort de Kazuki Takahashi, créateur de Yu-Gi-Oh et mangaka de légende, ont été révélées.

Le créateur de Yu-Gi-Oh décédé en héros

À l'époque du décès de créateur de Yu-Gi-Oh, les premières informations suggéraient un accident de plongée sous-marine près de la ville de Nago. Mais ce sont dans les colonnes du Stars and Stripes, un quotidien pour les forces armées américaines en service à l'étranger, que les vraies raisons ont été divulguées.

En vérité, Kazuki Takahashi est mort en essayant de sauver des personnes de la noyade. Des nageurs qui étaient emportés par le courant de dangereuses vagues. Robert Bourgeau, un instructeur de plongée sous-marine et officier de l'armée américaine, a alors plongé afin de rescaper les trois nageurs. Mais pendant ce sauvetage hautement risqué, le créateur de Yu-Gi-Oh a également tenté d'aller les aider d'après des élèves de l'instructeur. Malheureusement, personne ne l'a jamais vu remonter à la surface et son corps a été retrouvé deux jours plus tard sur le rivage.

Ce type a eu un impact énorme sur le monde. C'est un héros. Il est mort en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Robert Bourgeau via Stars and Stripes.

a-t-il déclaré. Dans le rapport, on apprend également que Robert Bourgeau, épuisé, aurait pu y laisser sa vie mais la fin a été plus heureuse pour ce dernier.