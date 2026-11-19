Le Weekly Shōnen Jump va bientôt faire ses adieux à l'un des mangas qui rythmaient sa publication depuis 6 ans. C'est un titre fort qui touchera à sa fin dans quelques jours.

Les lecteurs du Weekly Shōnen Jump vont très bientôt faire leurs adieux à l'un des titres majeurs du magazine. C'est acté, la manga Sakamoto Days touchera à sa fin ce mois-ci. Cela faisait 6 ans qu'on retrouvait les aventures de l'assassin imaginé par l'auteur Yuto Suzuki. Une vraie page va se tourner, découvrez la date de sortie du dernier chapitre.

Le Weekly Shōnen Jump perd l'un de ses titres majeurs

Décidément, c'est l'hécatombe pour le Jump. Le magazine de pré-publication voit plusieurs des titres les plus appréciés de ces dernières années titrer leur révérence. Ainsi, après Witch Watch, Jujutsu Kaisen Modulo ou encore Blue Box, c'est une série qui s'apprête à faire ses adieux à son public. On parle de Sakamoto Days.

En 6 ans, Yuto Suzuki a réussi à faire de Sakamoto Days un titre porteur pour le Weekly Shonen Jump. Cela a pourtant de quoi surprendre quand on sait qu'il s'agit d'une série surtout humoristique. Cela dit, elle ne manque pas d'action, au contraire. Et justement, c'est cette faculté à jongler entre les gags absurdes et les affrontements spectaculaire qui a su rendre la manga si irrésistible.

Dès lors, voir les craintes de cet été se concrétiser est un vrai crève-cœur pour celles et ceux qui suivent Sakamoto Days depuis le début. Alors qu'ils se réjouissaient de voir la saison 2 de l'anime confirmer sa date de sortie sur Netflix il y a quelques jours, c'est maintenant la douche froide. La fin du manga est prévue pour novembre 2026.

© Shueisha / Yuto Suzuki

Quand sortira le dernier chapitre de Sakamoto Days ?

La conclusion de Sakamoto Days est imminente dans le Weekly Shōnen Jump. Et pour cause, Yuto Suzuki mettra un point final à son manga phénomène avec le chapitre 284 le week-end prochain. Le public français pourra lui aussi le découvrir puisqu'il sera mis en ligne légalement et gratuitement sur la plateforme officielle de l'éditeur :

Date de fin de Sakamoto Days : dimanche 22 novembre 2026

: dimanche 22 novembre 2026 Horaire sortie du dernier chapitre en France : 16 heures

: 16 heures Plateforme de lecture : MANGA Plus