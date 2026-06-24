Netflix a dévoilé une première grosse bande-annonce de la saison 2 de Sakamoto Days et les fans sont totalement surpris. Beaucoup ne s'attendaient pas à une telle qualité.

Netflix fait revenir Sakamoto Days, une série qu'énormément de spectateurs ont appréciée et il y a une très grosse surprise. C'est simple, si la nouvelle n'a rien de surprenant puisqu'on le savait déjà, cette première vraie bande-annonce fait énormément parler d'elle pour la qualité de son animation assez folle, bien au-dessus de toutes les attentes.

Netflix fait sensation avec la bande-annonce de la saison 2 de Sakamoto Days

Sakamoto Days est une série d'animation sur Netflix qui suit Taro Sakamoto, un ex-tueur devenu épicier depuis sa retraite. Loin de ressembler à l'assassin implacable qu'il était jadis, il mène une vie tranquille jusqu'à ce que des événements le fassent replonger. Et même si les temps ont changé, son passé est rapidement revenu au galop. Après une première saison à succès, Sakamoto Days a rapidement enchaîné sur la production.

La saison 1 avait d'ailleurs créé la surprise en débarquant avec une animation déjà très solide, un rythme efficace et un personnage principal immédiatement attachant. Le mélange action et comédie avait parfaitement fonctionné, suffisamment pour convaincre les spectateurs les plus sceptiques et transformer la série en vrai phénomène sur la plateforme. Malheureusement il va encore falloir être patient puisque la saison 2 de Sakamoto Days ne verra pas le jour avant janvier 2027, comme l'a confirmé Netflix il y a peu en accompagnant la nouvelle d'une bien belle bande-annonce.

Et c'est justement ce trailer qui a surpris tout le monde par la qualité de l'animation. Sur YouTube, l'espace commentaires a été bombardé de messages de fans scotchés par ce qu'ils venaient de voir. « C'est une upgrade massive ! », « C'est impressionnant », « L'animation est complètement folle »… les réactions sont très nombreuses. Le studio TMS Entertainment et Netflix semblent avoir mis le paquet pour cette nouvelle saison qui s'annonce explosive et absolument superbe.

Bande-annonce de la saison 2 de Sakamoto Days à venir sur Netflix en janvier 2027.

Source : Netflix