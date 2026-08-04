Henry Cavill a refermé le chapitre The Witcher, mais pas celui des grosses licences. Il s'attaque à un univers qu'on ne présente plus, et cela, au-delà de ce qu'on imaginait.

Après le Sorceleur, Henry Cavill s'attaque pleinement à l'univers de Warhammer 40,000. L'acteur, dont la carrière a explosé avec son rôle de Superman avant de débarquer sur Netflix avec The Witcher, travaille avec Prime Video sur plusieurs projets autour de la licence de Games Workshop. On sait désormais qu'un dessin animé spin-off de Secret Level est en préparation.

Henry Cavill produit un dessin animé Warhammer 40,000

Variety vient de révéler un autre projet autour Warhammer 40,000. Amazon MGM Studios, Blur Studios et Games Workshop s'associent pour mettre sur pied une série animée tirée de l'univers culte à destination du service de streaming Prime Video. Et, à la production, on retrouve ni plus ni moins qu'Henry Cavill.

Eh oui ! Le même Henry Cavill qui travaille avec Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) sur une adaptation live-action de Warhammer 40,000. L'acteur, passionné par l'univers de Games Workshop, s'implique donc plus encore en s'attaquant à la production de la future série animée Warhammer 40K. De premiers détails sur le projet ont été révélés :

Ce sera un spin-off de la série d'anthologie Secret Level .

. Dave Wilson , le réalisateur de l'épisode Warhammer 40,000 de Secret Level, est le showrunner et le réalisateur de la nouvelle série.

, le réalisateur de l'épisode Warhammer 40,000 de Secret Level, est le showrunner et le réalisateur de la nouvelle série. John Orloff (Band of Brothers) travaille également à sa création.

(Band of Brothers) travaille également à sa création. Tim Miller, le créateur de Secret Level, Henry Cavill et Natalie Viscuso, seront les producteurs exécutifs.

L'histoire de la série animée Warhammer 40,000 se concentrera sur la Deathwatch, un groupe d'élite des Space Marines qui lutte contre la menace alien. Cependant, c'est à peu près tout ce que nous savons dessus pour le moment. L'implication d'Henry Cavill devrait rester marginale en tant que producteur. De son côté, Dave Wilson explique que l'épisode spécial de Secret Level a notamment « été pensé comme un tremplin pour d'autres histoires ».

L'engouement autour de l'épisode Warhammer 40,000 de Secret Level aura été un point décisif pour lancer ce projet d'un spin-off. Retrouver des figures associées à la série ou à la licence plus généralement, comme Henry Cavill, est déjà rassurant. D'autant que Dave Wilson ne manque déjà pas d'ambition :

Cette série nous offre l'occasion de nous appuyer sur ces bases pour raconter une histoire bien plus vaste. Cela fait 20 ans que je souhaite raconter une histoire d'envergure dans l'univers de Warhammer 40,000. Je suis extrêmement reconnaissant envers Games Workshop et Amazon MGM de me donner l'opportunité de le faire. Dave Wilson, pour Variety.