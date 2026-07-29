Deux ans après l'annonce de la collaboration entre Henry Cavill et Prime Video sur une licence cultissime, on a enfin des nouvelles supplémentaires à ce sujet.

Suite à la débâcle qu'a été la série The Witcher chez Netflix, Henry Cavill avait décidé de quitter un navire prenant déjà dangereusement l'eau à la fin de la Saison 3, a priori pour se concentrer sur d'autres projets futurs, comme le fait de reprendre le costume de Superman. Cela n'a toutefois rien donné non plus pour l'acteur, qui a heureusement trouvé ensuite un réconfort certain du côté de Prime Video avec un projet ambitieux : donner vie sur le petit écran au sombre univers futuriste de la très populaire licence Warhammer 40,000. On a justement enfin du nouveau à ce propos.

Enfin du nouveau sur les projets Warhammer de Prime Video impliquant Henry Cavill

Fin 2024, nous apprenions que Prime Video et Games Workshop, la société à l'origine de la licence Warhammer, avaient conclu un accord pour donner vie à un « Warhammer Cinematic Universe », avec comme partenaire de marque Henry Cavill, un énorme fan des deux univers tant fantasy que 40,000. L'accord avec Prime Video ciblait d'ailleurs la seconde option, ce qui a notamment donné vie à un épisode dédié dans la série anthologique exclusive Secret Level.

Deux ans après cette annonce, c'est Games Workshop qui redonne des nouvelles de sa collaboration avec Henry Cavill et Prime Video via un rapport financier repéré par IGN. On y apprend par l'entremise de Kevin Rountree, PDG de la société britannique, que l'acteur est toujours bien de la partie « depuis un moment », sans toutefois partager plus de détails sur ce point.

Une première grosse œuvre horrifique à venir pour le Warhammer Cinematic Universe ?

Games Workshop a toutefois révélé que le projet de donner vie à Warhammer 40,000 sur le petit écran impliquera, en plus d'Henry Cavill, Mike Flanagan, un réalisateur spécialiste de l'horreur avec des œuvres comme The Haunting of Hill House ou Midnight Mass, qui devrait bientôt « commencer à travailler sur un script ». Cela laisse donc sous-entendre que la future adaptation majeure de l'univers chez Prime Video pourrait prendre un tournant horrifique on ne peut plus pertinent, dans les sombres ténèbres d'un futur où il n'y a que la guerre.

Une autre adaptation de Warhammer à venir sur Prime Video

En plus du grand œuvre rassemblant notamment Henry Cavill et Mike Flanagan pour ce fameux « Warhammer Cinematic Universe », le PDG de Games Workshop a également révélé que la série anthologique Secret Level aura prochainement droit à une seconde saison, qui comprendra un nouvel épisode estampillé Warhammer, mais cette fois plus précisément Age of Sigmar, du côté fantasy de la licence, en lieu et place de l'épisode Warhammer 40,000 de la première saison autour de Titus, protagoniste principal de Space Marine 2.

Source : IGN