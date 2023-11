Sans aucun doute, The Walking Dead a effectué un retour impressionnant grâce à ses spin-offs, et la tendance semble prête à laisser une marque encore plus forte à l'avenir.

La série The Walking Dead a indéniablement retrouvé sa place au premier rang, en grande partie grâce à l'impact de ses spin-offs. Dead City, par exemple, explore les aventures de Maggie et Negan dans le contexte urbain de New York. Puis il y a TWD: Daryl, se déroulant en France, qui a introduit une nouvelle dynamique pour les fans. Et ce n'est pas fini, car The Ones Who Live promet de captiver encore davantage le public très prochainement.

The Walking Dead revient fort

Il y a un mois, nous avons découvert la bande-annonce de The Ones Who Live, le spin-off de The Walking Dead centré sur les personnages de Michonne et Rick. Aujourd'hui, une autre bonne nouvelle nous parvient : la date de sortie a été annoncée. Plus précisément, la série sera diffusée le 25 février 2024 sur AMC. Attention, la suite de cette news pourrait inclure des spoilers sur la série principale.

Le scénario de The Walking Dead: The Ones Who Live est centré sur l'histoire d'amour entre Rick et Michonne, personnages emblématiques de la série originale. La série va explorer comment leur relation évolue. Et pour mémoire, cette intrigue se déroule après les événements de la série principale.

Un grand moment de série ?

Dans The Walking Dead, Rick Grimes et Michonne sont séparés suite à un événement dramatique. Rick, dans un acte héroïque pour sauver ses amis, fait exploser un pont infesté de marcheurs pour les empêcher d'atteindre ses alliés. Ses amis, y compris Michonne, croient qu'il meurt dans l'explosion, mais en réalité, il survit et est emmené par un hélicoptère à une destination inconnue. Cette scène marque la dernière apparition de Rick dans la série principale, laissant sa famille et ses amis dans l'ignorance de son sort.

Michonne continue de jouer un rôle clé dans la série après le départ de Rick. Elle découvre finalement des indices suggérant que Rick pourrait être vivant. Cette découverte la conduit à quitter le groupe principal pour le retrouver. Sa dernière apparition dans la série se termine avec elle trouvant des indices sur le chemin emprunté par Rick, établissant le contexte pour son départ à sa recherche.

Pour rappel, The Walking Dead: Daryl Dixon, l'autre spin-off de la célèbre série The Walking Dead, a connu un succès notable. Il a établi un record en surpassant les autres spin-offs devenant ainsi la première la plus regardée de l'histoire d'AMC+​​. La série a reçu des critiques positives, avec plusieurs critiques la considérant comme le meilleur contenu de The Walking Dead depuis des années. Sur Rotten Tomatoes, la première saison a obtenu une note d'approbation de 71% basée sur 38 critiques, avec une note moyenne de 8.2/10. Metacritic a attribué à la série une note moyenne pondérée de 68 sur 100, indiquant des critiques généralement favorables. De quoi tout de même avoir de bons espoirs pour la suite.