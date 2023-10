Il est indéniable que The Walking Dead est redevenue une série phare grâce à l'impact de ses spin-offs. Dead City, par exemple, met en scène les personnages de Maggie et Negan à New York. Tandis que TWD : Daryl, qui se déroule en France, offre une véritable bouffée d'air frais pour les spectateurs, notamment pour le public francophone. Cependant, un autre spin-off attire également l'attention : The Ones Who Live.

Le retour du héros pour The Walking Dead

Ça y est, le moment tant attendu des fans est arrivé : The Walking Dead : The Ones Who Live révèle son premier trailer. Cette série se concentre sur les personnages de Michonne et Rick Grimes, ce qui est incontestablement un moment précieux pour les fans. Nombreux sont ceux qui considèrent Rick comme l'un des meilleurs personnages de la série, tous temps confondus, et on comprend pourquoi. Pour l'occasion, la série réunit à nouveau à l'écran les acteurs Andrew Lincoln et Danai Gurira. À l'origine, une trilogie de films centrée sur le héros était prévue, mais les plans ont évolué depuis, la production ayant choisi de se concentrer sur une véritable série avec une structure d'épisode classique.

AMC saisit également l'occasion pour teaser le retour d'autres personnages, notamment Pollyanna McIntosh qui reprendra son rôle de Jadis. De nouveaux visages feront aussi leur apparition, avec Terry O'Quinn dans le rôle de Beale et Matt Jeffries dans celui de Nat. Sans plus attendre, voici le tout premier trailer/teaser :

Une mini-série évidente

Il ne fait aucun doute que cela va être impressionnant. Attention, les informations suivantes contiennent des spoilers sur la saison 9 de The Walking Dead :

Dans l'épisode What Comes After, Rick est gravement blessé mais survit. Il est sauvé et transporté par hélicoptère par Anne, aussi connue sous le nom de Jadis, vers une destination inconnue, laissant les autres personnages (et les téléspectateurs) dans l'incertitude quant à son sort. À l'époque, il avait été annoncé qu'Andrew Lincoln reprendrait son rôle de Rick Grimes dans une trilogie de films The Walking Dead, censée explorer ce qui est arrivé à Rick après son départ de la série télévisée.

Finalement, la décision a été prise de créer une nouvelle minisérie. Quant à Michonne, dans l'épisode What We Become (S10E13), après avoir fait face à des épreuves et des visions hallucinatoires dues à des drogues, elle décide de quitter sa communauté pour suivre une nouvelle voie. Michonne découvre des indices suggérant que Rick pourrait être en vie quelque part et choisit de partir à sa recherche, laissant derrière elle ses enfants adoptifs, Judith et RJ, ainsi que ses amis et alliés de la communauté. Un choix qui avait surpris à l'époque.