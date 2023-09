Il s'agit d'une observation partagée par de nombreux fans de The Walking Dead : la qualité de la série a été en dents de scie. Chaque saison est inégale ; si certains épisodes s'avèrent être de véritables chefs-d'œuvre, d'autres peinent à captiver le public. Certains fans vont même jusqu'à qualifier TWD de mauvaise série. Cependant, ces critiques pourraient bien appartenir au passé, car la production AMC semble enchaîner les succès avec ses spin-off. Après l'appréciée Dead City, la chaîne récidive avec Daryl. Mais qu'en est-il vraiment ? Il est temps de faire le point avec les retours de la presse, certains ayant eu la chance de voir la série avant sa sortie officielle.

The Walking Dead, la réussite Daryl

D'après nos confrères d'IGN US, qui ont eu l'opportunité de visionner l'intégralité de la série, cette nouvelle mouture centrée sur le personnage de Daryl Dixon, incarné par Norman Reedus, apporte une fraîcheur et une profondeur émotionnelle qui manquaient depuis longtemps à la franchise. Le personnage principal est exploré en profondeur, révélant de nouvelles facettes de sa personnalité tout en restant fidèle à son essence originelle. Selon le critique, Reedus offre une performance convaincante, incarnant un Daryl plus charismatique et héroïque, qui attire naturellement les spectateurs. Il va même jusqu'à dire que The Walking Dead : Daryl Dixon est la meilleure chose qui soit arrivée à la franchise depuis de nombreuses années.

Bienvenue en France Daryl.

Pour GameSpot, le constat est similaire, avec une attention particulière portée aux avantages du nouveau décor : la France. Comme le note le critique, ce changement de lieu offre une narration rafraîchie et une cinématographie élégante, agrémentée de scènes tournées dans des lieux iconiques tels que la Normandie, les catacombes de Paris et la Tour Eiffel. Il souligne que les personnages secondaires sont bien développés et évitent les clichés habituels du genre, offrant une vision plus réaliste et nuancée de l'humanité. En somme, la série est saluée pour sa qualité d'écriture, son intrigue captivante et sa distribution performante.

The Walking Dead : Daryl Dixon est une véritable bouffée d'air

Même musique chez les spécialistes

Les médias spécialisés, tels que Collider, partagent cette opinion. La comparaison est même faite avec The Last of Us. Selon eux, la saison introduit également des évolutions notables concernant les zombies, ajoutant une touche créative aux effets spéciaux. Cependant, ils notent que l'énergie unique présente par moments n'est pas constante tout au long de la série. DigitalSpy apprécie particulièrement l'incorporation d'éléments religieux et surnaturels qui enrichissent l'univers de The Walking Dead. Le spin-off est globalement bien accueilli malgré certaines faiblesses.

Ces dernières concernent principalement le développement de quelques personnages secondaires et de l'antagoniste principal, ainsi que des moments jugés "ennuyeux" explorant le passé de Daryl. En outre, la série introduit aussi une nouvelle menace sous forme de zombies "variant", qui sont plus intelligents et plus terrifiants que les précédents. Ce nouveau type de zombies, ainsi que d'autres innovations, sont vus comme une bouffée d'air frais nécessaire pour la franchise qui semble s'essouffler au fil des années. Que vous soyez fan ou non de TWD, il s'agit clairement d'une œuvre à voir. Il ne reste plus qu'à attendre jusqu'au 10 décembre pour découvrir la série.