Alors que les Tortues Ninja originelles cèdent leurs places à des remplaçants qui divisent d’ores et déjà les fans dans les comics, sur grand écran, nos quatre héros reviendront en force. Le nouveau long-métrage vient d’être présenté au public lors des derniers Nickelodeon Kid’s Choice Awards et ça promet d’être dément.

Pas de live action façon Michael Bay cette fois, mais bien un film d’animation dans la veine de Spider-Man New Generation qui a d’ailleurs été un franc succès et aura bientôt une suite, Spider-Man Across the Spider-Verse qui s'annonce déjà épique.

Appelé TMNT : Mutant Mayhem, ce nouveau film mettra le quatuor originel sur le devant de la scène. Nos quatre ninjas mutants seront accompagnés par ce bon vieux Splinter et leur brave amie April. Tous devront affronter tout un tas d’ennemis emblématiques de la franchise qui semblent s’être ligués ensemble pour les éliminer une bonne fois pour toutes.

Un casting 5 étoiles pour le prochain Tortues Ninja au cinéma

Et si le roster de personnages impressionne, le casting est lui aussi hallucinant.

On apprend ainsi que Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donnatelo seront respectivement interprétés par Nicolas Cantu (The Fabelmans), Shamon Brown Jr (The Chi) , Brady Noon (Good boys) et le jeune Micah Abbey qui fait ici office de petit nouveau dans le milieu malgré quelques apparitions ici et là. Le grand maître Splinter sera quant à lui incarné par Jackie Chan, qu’on ne présente plus. Tandis qu’April sera interprétée par Ayo Edebiri, récemment vu dans la série acclamée par la critique The Bear.

Pour ce qui est des ennemis et des personnages qui croiseront nos Tortues Ninja, on compte plusieurs têtes emblématiques de la franchise, toutes incarnées par des célébrités bien connues du grand et du petit écran.

Seth Rogen (The Fabelmans, Nos pires voisins) incarnera Bepop, Paul Rudd (Ant-Man 3) prêtera sa voix à Mondo Gecko, John Cena (The Suicide Squad, Peacemaker) jouera Rock Steady, tandis que le grand Giancarlo Esposito, récemment vu dans Kaleidoscope sur Netflix, tiendra le rôle de Baxter Stockman. Enfin, Rose Byrne (Insidious) jouera Leatherhead.

On notera également la présence des chanteurs (et acteurs) Ice Cube en tant que Superfly et Post Malone en Ray Fillet.

La comédienne Maya Rudolph (Idiocracy, Il était une fois) sera elle aussi de la partie en tant que Cynthia Utrom tout comme Natasia Demetrio en Wingnut. Bref, vous l'aurez compris, il y a du très très beau monde.

Un film d'animation prometteur

Un casting 5 étoiles donc, pour une tonne de personnage annoncé. Pour le moment, le film Tortues Ninja : Mutant Mayhem n’a pas encore montré de grosse bande-annonce, cette dernière devrait être diffusée sous peu. On a pour l’heure qu’un petit teaser (visible ci-dessous) à se mettre sous la dent et une date de sortie. TMNT : Mutant Mayhem est en effet attendu au cinéma le 4 août prochain.

Le film est réalisé Jeff Rowe, spécialiste de l'animation à qui l'on doit déjà l'excellent Les Mitchell contre les machines, un film lui aussi fortement influencé par Spider-Man New Generation.