Si l’on a tendance à toujours parler de DC Comics ou de Marvel, il ne faut pas oublier que d’autres comics cartonnent depuis de très nombreuses années et ont une fanbase monstrueuse. C’est notamment le cas des Tortues Ninja qui accompagnent bon nombre d’entre nous depuis l’enfance.

Bandes dessinées, série, dessins animés, jouets, films, jeux vidéo… on a tous croisé au moins une fois Raphaël, Michelangelo, Donatello et Leonardo dans notre vie et les fans du quatuor sont légion.

Mais cette année, la franchise subi un changement brutal. TMNT, c’est terminé.

ATTENTION, SPOILER ALERT !

C'est la fin des Tortues Ninja...

Oui, vous avez bien lu, les Tortues Ninja qu’on connaît tous sont finalement arrivées au bout de leurs aventures. Entamé il y a plusieurs années, l’arc The Last Ronin vient de définitivement rebattre les cartes dans les pages de son dernier numéro de The Lost Years. Un arc narratif faisant office à la fois de suite et de préquelle à The Last Ronin, qui retrace les ayant conduit à la fin tragique des Tortues Ninja. Les quatre frangins mutants ne sont plus, Michelangelo, parti en quête pour venger la mort de ses frères, a fini par lui aussi rendre l’âme après lors d'un ultime combat et leur saga s’arrête ici.

Les fans quant à eux, sont tristes et les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Toutefois, la franchise n’est pas totalement morte pour autant puisque la relève est d’ores et déjà assurée.

The Last Ronin : Lost Years -IDW Publisher- via Gameradar

... mais pas de la franchise, la relève est déjà là !

Si les quatre Tortues Ninja originelles ont bien disparu, elles laissent désormais leur place à un tout nouveau quatuor. Dans les derniers numéros de TMNT The Last Ronin : The Lost Years #1, il est en effet révélé qu’April et sa fille, élèvent toutes les deux de nouvelles Tortues Ninja génétiquement modifiées.

Un nouveau quatuor qui aura très certainement le droit à tout un tas d'aventure à l'avenir. Ce nouveau groupe sera donc composé d’Odyn, Yi, Moja et Uno. Notons par ailleurs qu’il s'agit ici d’une fratrie mixte. Toutefois, on ne sait pas encore comment ces dernières vont évoluer ni ce qu'elles deviendront. Pour l'heure, ces nouvelles Tortues Ninja sont tout juste adolescentes et ne savent même pas se tenir. Que deviendront donc ces nouvelles Tortues Ninja ? Ça, on l’ignore. D'autres tomes The Last Years sont attendus dès le 15 mars prochain et l’aventure devrait très certainement repartir de plus belle pour des années. Reste maintenant à voir si les fans accueilleront avec joie ses nouvelles bouilles ou s’ils les bouderont, préférant se rabattre sur les œuvres passées.

Que pensez-vous de ce premier aperçu des nouvelles Tortues Ninja ?