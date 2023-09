Crystal Dynamics n'a pas encore révélé le nouveau jeu Tomb Raider. Mais ça n'empêche pas la franchise de faire régulièrement parler d'elle ces dernières semaines. Il y a peu, l'intrépide Lara Croft a même rejoint Call of Duty Modern Warfare 2 et CoD Warzone 2 avec un pack DLC unique. Mais d'ici la fin du mois, on va encore revoir l'aventurière. Du lourd à venir ?

Un trailer imminent pour le nouveau projet Tomb Raider

À quand la véritable annonce du futur jeu Tomb Raider ? Des indices laissent supposer qu'on pourrait avoir enfin quelque chose à se mettre sous la dent avant la fin de l'année, sans aucune certitude cependant. Une bonne surprise aux Game Awards 2023 ? Que les fans croisent les doigts. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la licence revient très bientôt, mais pas de la manière dont vous l'imaginez.

Le 27 septembre prochain aura lieu le Netflix Drop 1. Un événement pour présenter les séries d'animation de la plateforme. Et dans le lot, il y aura bien la nouvelle adaptation qui a été annoncée en 2021. Oui, Tomb Raider est de retour via un format télévisé animé. Dans le teaser ci-dessous, Crystal Dynamics est mentionné, et sur X, le compte de la franchise a réagi au teasing dans un message supprimé entre temps.

Qu'est-ce que l'on sait de cette série d'animation Tomb Raider ? C'est une production Legendary Pictures avec Tasha Huo au scénario, connue pour avoir écrit The Witcher : L'Héritage du Sang sur Netflix. Au casting, on aura Zip (Allen Maldonado), Jonah Maiava (Earl Baylon) et enfin Lara Croft évidemment. Celle-ci ne sera pas interprétée par Alicia Vikander mais par Hayley Atwell (Captain America, Mission Impossible 7...).

Sonic Prime, Scott Pilgrim, Devil May Cry au Netflix Drop 1 ?

En plus de la série d'animation Tomb Raider, le Netflix Drop 1 promet des nouvelles pour de grosses sorties. Attendez-vous à des trailers inédits et / ou informations pour Sonic Prime saison 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Blue Eye Samurai, Pluto and Masters of the Universe: Revolution et Scott Pilgrim Takes Off. On aura également encore quelques extraits pour Castlevania Nocturne, le nouvel anime de la saga culte de Konami, qui fait justement partie des nouveautés Netflix de septembre 2023. Le show sera disponible le 28 septembre plus précisément. Le lendemain de l'événement.

Mais surprise, Capcom sera aussi là et vraisemblablement, l'éditeur nippon pourrait avoir de belles choses à montrer. Encore du Resident Evil ? Rien n'est impossible mais c'est peu probable. Toutefois, d'autres licences emblématiques de la société pourraient faire leur retour. Et il y a deux pistes possibles pour le moment pour deux projets en cours de développement. Si Capcom est généreux, il pourrait y avoir des trailers pour la série d'animation Onimusha, mais aussi pour l'adaptation de Devil May Cry. En 2021, le producteur Adi Shankar a déclaré que le scénario pour les épisodes de la saison 1 de DMC étaient bouclés. Un show animé dans lequel on reverra Dante, Vergil et Lady.

Dans tous ces projets, qu'avez-vous hâte de voir ? Avez-vous peur pour la série animée Tomb Raider ou au contraire, êtes-vous confiants ?