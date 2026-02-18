Prime Video lance une toute nouvelle série qui pourrait bien marcher puisqu'elle condense tout ce qui est tendance sur la plateforme et tout ce que vous aimez.

Après plusieurs semaines plutôt chargées en nouveautés, Prime Video accueille aujourd'hui une nouvelle série qui pourrait faire son petit effet puisqu'elle coche toutes les cases des tendances actuelles sur la plateforme. On nous parle d'amour, de passion et de désir, sur fond d'affaire de meurtre et autres petits secrets. Les apparences sont parfois trompeuses.

Une nouvelle série prometteuse arrive sur Prime Video

Aujourd'hui, c'est la sortie de 56 Jours, une série thriller adaptée d'un roman irlandais à succès de Catherine Ryan, disponible depuis 2021. Cette nouvelle série Prime Video nous raconte l'histoire d'une rencontre, celle d'un homme et d'une femme qui vont vivre une histoire intense, mais éphémère. 56 Jours après leur premier rendez-vous, ils disparaissent et un cadavre est découvert dans l'appartement de l'homme. Un meurtre sauvage qui rend l'identification du corps impossible.

Cette nouvelle série Prime Video est dirigée par les créatrices Lisa Zwerling et Karyn Usher, un duo que l'on a déjà vu à l'œuvre sur la série The Rook, désormais annulée. Zwerling a également travaillé sur plusieurs séries à succès en tant que scénariste, notamment sur Urgences pendant de nombreuses années. Usher n'est pas en reste et a fait ses armes sur des séries comme Prison Break, Bones ou encore Delirium.

Au casting, on retrouve plusieurs jeunes visages, dont certains sont connus notamment sur Prime Video, comme Dove Cameron (Descendants), qui incarne Ciara, et Avan Jogia (Victorious, Resident Evil Bienvenue à Raccoon City), qui campe le rôle d'Oliver. On peut aussi noter la présence de Karla Souza, bien connue du petit écran notamment pour son rôle de Laurel Castillo dans l'excellente série Murder, mais aussi dans Le Plongeon. À ses côtés, on retrouve également Pat Darragh (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dorian Missick (Mooz-lum, Monster) et la jeune actrice Megan Peta Hill (We Are Zombies), adepte des films et séries B. Sur le papier, le roman n'ayant pas de suite, il s'agit donc d'une mini-série avec un début et une fin, qui est composée de 8 épisodes tous disponibles en même temps sur Prime Video.

source : Prime Video