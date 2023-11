L'archéologue la plus badass du jeu vidéo (du monde entier même) reviendra prochainement dans un nouveau jeu Tomb Raider. On le sait, Crystal Dynamics est à l'œuvre sous l’étendard d’Embracer et épaulé par Amazon. Le prochain jeu devrait visiblement parler aux nostalgiques et aux nouveaux joueurs puisque les développeurs comptent essayer de mixer les chronologies pour en tirer quelque chose d’unique. On retrouvera d’ailleurs une première partie des premières aventures de la belle Anglaise au mois de février avec les remasters des trois premiers opus de la franchise, les cultissimes Tomb Raider de la fin des années 90.

En attendant, Lara multiplie les apparitions ça et là. La licence aura le droit à une grosse série d’animation sur Netflix prochainement, plusieurs autres films et séries en live action, et on a pu la voir dans une quantité folle de jeux ces dernières années comme Powerwash Simulator, Ghost Recon, Rainbow Six, ou encore Call of Duty: Modern Warfare 2. Et ce n’est pas fini !

Tomb Raider se met aux cartes Magic

Non, Lara n’a pas fini de faire parler d’elle. Après avoir joué avec ses flingues à droite et à gauche, elle a décidé de s’offrir un crossover avec quelque chose de très différent : un jeu de cartes. Tomb Raider s'offre une collaboration spéciale avec Magic, le célèbre jeu de carte à collectionner. On doit ce crossover à Secret Lair, un site spécialisé dans les collaborations collectors entre de grosses licences, ou encore des artistes, et les cartes Magic officielles.

Cette nouvelle édition collector Tomb Raider comprend notamment un lot de cartes uniques et des jetons associés. Dans cette collection, les joueurs pourront retrouver certaines de leurs cartes fétiches comme Shadowspear et Academy Ruins qui auront ici de nouvelles illustrations inspirées par les aventures de Tomb Raider, mais également une toute nouvelle carte aux mécaniques uniques : Lara Croft, Tomb Raider. Une carte légendaire avec ses propres effets.

Des cartes collector pour les fans de Magic et Lara

Les fans les plus assidus repèrent facilement que presque tous les arcs de Tomb Raider sont ici représentés. La Vallée Perdue de Tomb Raider 1 ou encore le bateau qui mène Lara et son équipe sur les îles japonaises dans le reboot de 2023. Mais aussi une carte représentant Lara en tenue de combat comme dans Shadow of the Tomb Raider ou brandissant une lance magique empruntée à Totec, son compagnon d'armes dans Lara Croft and the Guardian of Light.

Ce collector sera disponible en exclusivité sur le site de Secret Lair dès le 20 novembre prochain. Vous le trouverez en en deux éditions différentes, comme la plupart des objets de collections du site.

Une version "No-Foil" (sans cartes brillantes) à 39,99$

Une version traditionnelle ( avec cartes brillantes ) à 49,99$

Contient notamment :