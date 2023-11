L'avenir de The Witcher est assuré et son créateur d'origine a justement fait une annonce fracassante il y a quelques mois. Malheureusement, une nouvelle va décevoir les fans français.

Si vous avez un tant soi peu d'affect avec la licence The Witcher, vous allez être servis dans les prochaines années. Entre les multiples jeux en développement chez CD Projekt Red et les projets Netflix, le Sorceleur a de quoi régaler les amateurs d'heroic fantasy. Mais Andrzej Sapkowski, le père de la franchise, n'a pas raccroché et finalise actuellement une belle nouveauté.

Quand sort le nouveau projet The Witcher en France ?

La plateforme de SVOD Netflix croit énormément en la réussite du Sorceleur et a validé plusieurs nouveaux projets. Dans le lot, il y a bien entendu The Witcher saison 4, qui se fera sans Henry Cavill au casting, et la nouvelle série Sirens of the Deep. Un show TV d'animation qui entrera en production dès l'année prochaine, et qui sera inspiré de la nouvelle « Un Petit Sacrifice » d'Andrzej Sapkowski. L'auteur original qui, cet été, a annoncé la publication d'un livre The Witcher inédit pour 2024. Voici ce qu'il avait déclaré à l'époque :

Je ne dis jamais ce genre de choses, parce qu'avec moi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que je ferai quelque chose, peut-être que non. Et jusqu'à maintenant, lorsque j'ai dit que j'écrirais quelque chose et que je ne l'ai pas fait, les gens se sont plaints comme si je les avais trompés et que j'avais menti. C'est pour cette raison que je n'aime pas parler de ce que je fais tant que je ne l'ai pas terminé. Mais puisque je fais toujours des exceptions pour les Ukrainiens, je vais le faire cette fois également. Oui, je travaille assidûment sur un nouveau livre The Witcher. Cela peut prendre un an, mais pas plus.

La promesse sera t-elle tenue ? Oui... mais pas pour tout le monde. La version polonaise de l'ouvrage sortira bien fin 2024. Mais pour les autres éditions, dont celle prévue en France, il faudra patienter jusque début 2025. Un petit décalage que l'on attribuera à la traduction. Au moins, l'attente n'est que de quelques mois et l'écrivain semble plus concentré que celui de Game of Thrones qui s'éparpille toujours un peu trop aux dernières nouvelles.

Le prochain jeu Project Sirius de CD Projekt Red sera massif

CD Projekt Red est également très occupé avec The Witcher 4, mais pas seulement. Dans les différents projets en production, il y a le Project Sirius. Un multijoueur co-op PvE dans l'univers du Sorceleur qui a été rebooté en mars dernier. Le concept développé jusqu'alors n'était pas suffisant solide, et les équipes ont préféré repartir de zéro plutôt que de foncer droit dans le mur. Un peu plus tôt ce mois-ci, un membre de The Molasse Flood, le studio en charge de The Witcher Sirius, a révélé que le titre serait bien un open world. La société était en effet à la recherche d'un level designer afin de créer des environnements pour « l'open world slave de TW » capables « d'appuyer une riche palette de système de jeu ». Une information de taille en attendant de plus amples détails.