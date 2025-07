Tandis que la saison 4 de la série Netflix The Witcher est actuellement en post-production pour une sortie courant 2025, la cinquième et ultime saison est de son côté en plein tournage. Après un premier aperçu du Geralt incarné par Liam Hemsworth en lieu et place d'Henry Cavill durant ce tournage, on apprend désormais via le casting d'un nouveau personnage que l'adaptation plus ou moins fidèle des livres d'Andrzej Sapkowski devrait nous emmener dans bien connu et apprécié des fans, surtout français.

Une saison 5 de la série The Witcher qui se prépare comme du bon vin ?

En deux saisons, la série The Witcher doit pour être complète couvrir les trois derniers livres de l'arc de Geralt et Ciri : Le Baptême du Feu, la Tour de l'Hirondelle et la Dame du Lac. En avril dernier, nous découvrions d'ailleurs des images volées du tournage rapportées par le bien informé site Redanian Intelligence d'une scène forte des romans à venir dans la saison 5 : la rencontre de la hanse du Loup Blanc avec un cercle de druides, et la fameuse bataille du pont sous les ordres de la reine Meve de Riv.

Le site spécialisé dans tout ce qui touche à The Witcher nous revient avec une nouvelle information relative à la cinquième et dernière saison de la série. Il s'agit cette fois du casting d'un personnage, qui nous laisse à penser que Geralt et son groupe feront une halte dans un lieu particulièrement enchanteur de l'univers du sorceleur. La série a en effet casté Andy Apollo (Black Mirror) pour incarner Reynart de Bois-Fresnes. Il s'agit dans les livres d'un preux chevalier de Toussaint qui sauve le groupe de Geralt après une attaque, pour ensuite les escorter au duché de Beauclair, dans la terre du vin, des chevaliers et des contes de fée, inspirée de la France et des légendes arthuriennes.

Promenons-nous dans les vignes pendant que le Loup Blanc n'y est pas ?

Tout porte donc à croire que la saison 5 de la série The Witcher va tôt ou tard nous emmener dans la belle contrée de Toussaint, qui avait déjà eu droit à une très convaincante adaptation dans le DLC Blood and Wine de The Witcher 3. Si tel est le cas, reste à voir comment la série va représenter cette région emblématique de l'univers d'Andrzej Sapkowski. Toujours d'après Redianian Intelligence, la série aurait d'ailleurs tourné des scènes dans de superbes vignes en Afrique du Sud, probablement en lien avec Toussaint, mais sans que le Geralt campé par Liam Hemsworth ne soit impliqué. L'avenir nous dira donc ce qu'il en est réellement.

Source : Redanian Intelligence