Cette fois, ça sent vraiment la fin pour cette série pourtant très appréciée sur Netflix. Un départ important vient d’avoir lieu, et cela pourrait signifier beaucoup de choses.

La nouvelle risque de bouleverser les fans de Black Mirror. Charlie Brooker et Annabel Jones, les créateurs emblématiques de la série, ont décidé de quitter leur société de production Broke & Bones. Une société pourtant soutenue par Netflix depuis plusieurs années. Et forcément, cette décision soulève une question importante : quel avenir pour la série culte ?

Un duo qui tourne la page pour Netflix

Selon Deadline, Brooker et Jones ont choisi de se retirer de Broke & Bones, la société qu’ils avaient fondée en 2020 après avoir quitté House of Tomorrow. À l’époque, Netflix avait investi massivement pour les garder sous contrat exclusif. Mais ce deal de cinq ans touche à sa fin. Et avec lui, une période charnière pour Black Mirror. Aucune raison officielle n’a été avancée. Mais après plus de 14 ans à travailler sur la série, peut-être que le duo ressent simplement le besoin de se renouveler.

La grande question, c’est bien sûr : que va devenir Black Mirror sans ses créateurs historiques ? Depuis ses débuts sur Channel 4 jusqu’à sa reprise par Netflix, la série a toujours porté la signature unique de Brooker et Jones. Leur vision dystopique, leur regard critique sur la technologie et leur capacité à nous mettre mal à l’aise ont fait le succès de la série.

Netflix pourrait continuer l’aventure sans eux. Une saison 8 n’est pas exclue. Mais difficile d’imaginer Black Mirror sans la plume de Brooker ou la direction de Jones. Même s’ils revenaient en tant que consultants, la dynamique ne serait plus tout à fait la même.

Une liberté créative retrouvée

Le point positif, c’est que Brooker et Jones sont désormais libres. Libres de créer de nouveaux projets, ailleurs que chez Netflix. Et ça, c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de science-fiction. En avril, Brooker révélait avoir été contacté pour écrire un épisode de Doctor Who, mais qu’il avait dû refuser faute de temps. Peut-être que cette opportunité se représentera. Leur départ pourrait donc marquer le début d’une nouvelle aventure. Avec, pourquoi pas, une autre série dans l’esprit de Black Mirror, mais portée par un concept différent.

