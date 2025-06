Alors que The Witcher 3 pourrait bientôt avoir droit à du contenu additionnel pour raccrocher les wagons de l'histoire qui nous attend dans la prochaine saga avec Ciri dans The Witcher 4, l'auteur des romans dont les jeux de CD Projekt RED s'inspire, Andrzej Sapkowski, n'en a visiblement pas fini non plus avec sa propre licence. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au récent festival littéraire d'Opole, avec qui plus est une petite pique à l'attention de George R.R.Martin, auteur des livres qui ont inspiré notamment Game of Thrones et House of the Dragon.

Le créateur de The Witcher a encore des histoires à raconter

Tandis que la série Netflix doit adapter de manière... plus ou moins convaincante les romans déjà existants de The Witcher, un nouveau tome, intitulé La Croisée des Corbeaux, est déjà sorti en Pologne, et devrait arriver dans le reste du monde dans les prochains mois. Son auteur, Andrzej Sapkowski, pourtant âgé de 77 ans, semble toutefois déterminé à continuer étoffer son célèbre univers dark fantasy.

C'est en tout cas ce qu'il a confié dans un panel à l'occasion du récent festival littéraire d'Opole. « Je vous le dis maintenant : je vais écrire autre chose autour de The Witcher ». L'auteur s'est même permis une petite pique à l'égard de son homologue George R.R.Martin, qui doit encore finir deux tomes pour la saga A Song of Ice and Fire, dont Les Vents de l'Hiver que les fans attendent depuis de très longues années. « N'ayez crainte, contrairement à George, que je connais bien, quand je dis que je vais écrire quelque chose, je le fais ».

L'auteur de The Witcher a également discuté du cas des adaptations, comme Game of Thrones ou la série Netflix adaptant ses œuvres. « Je comprends George au fond. Si on avait adapté mes livres en extrapolant sans le matériau original, je n'aurais pas la motivation de continuer non plus. C'est juste indécent ». Il confie par ailleurs ne pas avoir entièrement vu ce que Netflix a fait de ses propres créations, alors qu'il occupe en principe le rôle de consultant. Peut-être pour le meilleur ? Quoi qu'il en soit, la saga littéraire de The Witcher semble avoir encore de beaux jours devant elle, au même titre que la saga vidéoludique.

Source : YouTube