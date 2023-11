Lors d'une interview à la Vienna Comic Con, Andrzej Sapkowski, l'auteur de la saga The Witcher, a exprimé ses sentiments sur l'adaptation de ses livres par Netflix. Interrogé sur ses impressions lors de sa visite sur le plateau, Sapkowski a certes manifesté de l'admiration, mais a également évoqué d'autres aspects...

The Witcher : le créateur s'exprime sur la série

Notamment il explique avoir été impressionné par les décors. "Le plateau était énorme, c'était tellement impressionnant, tout," a-t-il répondu à Cerealkillerz. Cependant, il a ajouté en riant : "Peut-être que j'ai donné quelques idées, mais ils ne m'écoutent jamais. Ils ne m'écoutent jamais, mais c'est normal, 'Qui est-ce ? C'est l'écrivain, ce n'est personne.'"

Pour mémoire, Sapkowski a écrit six volumes de sa série The Witcher, avec un autre en préparation pour l'année prochaine. Ces romans sont la principale inspiration pour la série en live-action de Netflix, créée par Lauren Schmidt Hissrich et mettant en vedette Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey. Jusqu'à la saison 3, Henry Cavill a également tenu le rôle principal de Geralt de Riv, mais il sera remplacé dans la saison 4 de The Witcher par Liam Hemsworth.

Dans cette nouvelle interview, Sapkowski a également partagé qu'il trouve étrange de voir les adaptations de ses œuvres à l'écran. "Chaque adaptation que j'ai vue était étrange pour moi, c'est le mot juste je suppose, étrange," a-t-il déclaré à la chaîne YouTube, ajoutant qu'il n'a pas l'habitude de penser en images lorsqu'il écrit.

Une impression étrange

"Toute adaptation visuelle m'est étrange," a-t-il poursuivi. "Je regarde et je me dis, 'Woah, c'est ainsi qu'ils l'imaginent ? Intéressant.' Parfois, l'impression visuelle est très agréable pour moi, sympathique. Parfois non, mais je ne vais pas rentrer dans le détail...."

La production de la saison 4 de The Witcher a commencé, mais la date de début du tournage reste incertaine. Entre-temps, Netflix a annoncé un nouveau film d'animation dérivé intitulé The Witcher : Sirens of the Deep, qui mettra en vedette l'acteur des jeux, Doug Cockle, dans le rôle du chasseur de monstres.

La série pourrait approfondir le développement des personnages principaux comme Ciri, Yennefer et d'autres, tout en introduisant de nouveaux personnages et enjeux. En outre, la série pourrait continuer à tisser des liens entre les différentes lignes temporelles et récits, une caractéristique qui a été bien accueillie dans les saisons précédentes.

Le changement d'acteur principal pourrait aussi apporter une nouvelle dynamique au personnage de Geralt, influençant ainsi la direction de l'histoire et les interactions avec les autres personnages. Comme pour toute série adaptée d'une œuvre littéraire, il y aura probablement des libertés prises par rapport aux livres.